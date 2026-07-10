Den israelske sangeren Noa Kirel gjør narr av Spanias landslag i den nylig utgitte sangen «Think you’re Messi

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Den israelske sangeren Noa Kirel, kjent for sin deltakelse i Eurovision 2023, hvor hun endte på tredjeplass, har gitt ut en ny sang med tittelen «Think You're Messi», der hun gjør narr av det spanske landslaget: I musikkvideoen spiller hun målvakt, kledd i en argentinsk kort topp, og redder uten problemer hvert eneste straffespark fra en spansk spiller (i virkeligheten er det den israelske fotballspilleren Dan Ovadia, kledd i den offisielle VM-trøyen fra Adidas, som medvirker i videoen).

Sangen, som ble sluppet 7. juli, har allerede over 1,1 millioner visninger på YouTube, mens en kortversjon av sangen på Instagram gikk viralt denne uken.

Metaforen er klar: Spania er et av landene som har vært og fortsatt er mer kritisketil Israels folkemord på Gaza og okkupasjonen av Palestina, mens Argentina har vært mye mer støttende overfor Israel (Netanyahu sa nylig atMilei er en god venn av Israel).

Sangen og videoen ser også ut til å være et samarbeid med Adidas Israel, og ble sluppet akkurat når kvartfinalene i VM spilles. Det bør huskes at Israel ikke klarte å kvalifisere seg til VM etter å ha tapt 3–0 mot Italia i oktober 2025. Hadde Israel kvalifisert seg, ville det vært svært usannsynlig at FIFA ville ha utestengt landet, slik de gjorde og fortsatt gjør med Russland og Hviterussland: FIFA bøtelagte Israel med 164 272 euro, 141 700 pund for rasisme, men unnlot å gripe inn overfor lagene de har på den okkuperte Vestbredden.

Spania skal spille kvartfinalen mot Belgia i kveld (kl. 21.00 CEST, 20.00 BST); hvis de vinner, møter de Frankrike i semifinalen på tirsdag.