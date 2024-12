Den mistenkte skytteren i New York har en merkelig forbindelse til Civilization

HQ

Tidligere denne uken ble internett satt i brann da søket etter skytteren av helsevesenets administrerende direktør Brian Thompson fortsatte. Nå antas det at 26 år gamle Luigi Magione var skytteren, og han har blitt arrestert og siktet for drap av NYPD.

Men som NBC oppdaget, hadde Magione et ganske stort digitalt fotavtrykk. En YouTube-konto, Twitter/X-konto, Instagram og LinkedIn. Når det gjelder LinkedIn, avslørte Magione at han hadde jobbet hos Firaxis som en del av en praksisplass for UI-utvikling på Civilization VI.

Praktikantoppholdet varte fra mai 2016 til august 2017. Da PC Gamer ba om en kommentar, svarte Firaxis med å si "som en praksis kommenterer vi ikke tidligere ansatte."

Det ser ut til at etter hvert som denne saken utvikler seg, vil den bare bli mer interessant, ettersom flere detaljer blir avslørt om denne skytteren.

