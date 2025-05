Den nyeste Borderlands-tegneserien har forbindelser til Borderlands 4

HQ

Hvis du har fulgt med på Borderlands i alle medier i påvente av utgivelsen av Borderlands 4, er du kanskje klar over Moxxi's Mysterious Memento. I historien fra Dark Horse Comics prøver sirenen Amara å gjenvinne sin berømmelse ved hjelp av Moxxi, som hjelper henne med å finne en mystisk gjenstand.

Historien spinner ut i et typisk Borderlands-kaos av kaos, men med det kommende fjerde og siste nummeret vil vi tilsynelatende få en erting av Borderlands 4. Dette kommer via Gearbox-sjef Randy Pitchford, som skrev at vi vil se noen forbindelser til det siste spillet via tegneserien.

I sammendraget til tegneserien står det at *spoiler advarsel* Amara og vennene hennes oppdager Moxxis gjenstand, men finner ut at den er falsk. Først da ser de at den virkelige skatten er en mech bygget av den avdøde mekanikeren Scooter.

Scooter døde i Tales from the Borderlands-spillet, men kanskje lever ånden hans videre inni denne roboten. Som en fan-favorittkarakter ville det ikke overraske oss om Gearbox tenkte på en måte å bringe ham tilbake. Tross alt ser det ut til at Lilith er rundt i en eller annen kapasitet etter hennes offer i Borderlands 3.