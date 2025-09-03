Den skandaløse avstanden mellom Premier League og resten av de europeiske ligaene på overgangskostnader

HQ

Sommerens overgangsmarked er over, og forskjellene i utgifter mellom den engelske Premier League og resten av de store ligaene i Europa (spansk, fransk, tysk og italiensk) er ublu. Medregnet siste-øyeblikk-overganger som Aleksander Isak fra Newcastle til Liverpool for et rekordhøyt beløp for engelsk fotball (tredje dyreste fotballspiller noensinne med 150 millioner euro), har Premier League-klubbene brukt utrolige 3,250 milliarder euro denne sommeren.

Det er tre ganger mer enn den nest største spenderen, Italia. Så mye penger har klubbene fra hvert land brukt på nye spillere totalt:



Premier League: 3 250 millioner euro, 2 824 millioner pund



Serie A: 1 120 millioner euro, 973 millioner pund



Bundesliga: 775 millioner euro, 673 millioner pund



LaLiga: 696 millioner euro, 605 millioner pund



Ligue 1: 571 millioner euro, 496 millioner pund



Liverpool alene brukte nesten like mye som hele den franske fotballen, 489 millioner euro. Åtte av de ti klubbene som har brukt mest penger i Europa er engelske, med unntak av Real Madrid (185 millioner euro på fire spillere) og Atlético de Madrid (185 millioner euro på åtte spillere, inkludert Nico González fra Juventus, som ble hentet i siste liten).

Noe av årsaken til denne ubalansen skyldes tap av prestisje(Bundesliga har sett langt flere profilerte overganger, som Florian Wirtz til Liverpool eller Thomas Müller til Vancouver, med eneste unntak av overgangen av Luis Díaz til Bayern), men spesielt i Spania har LaLiga et mye strengere lovverk som sikrer "financial fair play" med utgiftsgrenser som er proporsjonale med klubbens inntekter, slik at det ikke oppstår ubalanse.

Derfor har mange klubber problemer med å signere spillere (inkludert storklubber som FC Barcelona, som ofte ikke kan registrere nysigneringene sine på lovlig vis). Derfor ble signeringen av Antony til Real Betis sett på som et risikabelt trekk. I Spania ville utgiftene til Liverpool (som kjøpte de tre dyreste spillerne i sommer, Isak til 150 millioner euro, Wirtz til 140 millioner euro og Hugo Ekitiké til 95 millioner euro) sannsynligvis aldri skjedd...