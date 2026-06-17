Derpy Tiger og Sussie Bird fra «KPop Demon Hunters» har blitt omgjort til et « Lego »-sett

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Tidligere i år kunngjorde Netflix og Lego et nytt samarbeid som skulle resultere i Lego-sett basert på « KPop Demon Hunters ». Da ble vi fortalt at ett produkt ville bli avslørt, med planer om forhåndsbestilling våren 2026 (før flere sett planlagt for 2027 og senere), men settet var tilsynelatende ikke klart i tide, for nå har vi nettopp blitt presentert for et Lego-sett med Derpy Tiger og Sussie Bird.

Dette settet er beregnet på barn fra ni år og oppover og består av 825 deler. Det vil selges for 59,99 pund når det lanseres 1. august, og det har mål på 21 cm i høyden, 15 cm i lengden og 15 cm i bredden.

Det er en modell av den berømte demonkatten og fuglen fra animasjonsfilmen, der fuglen er en avtakbar modell som sitter på toppen av tigerens hode, samtidig som settet også kommer med en liten plante i en potte. Den er ikke designet for å være en statisk modell, og den kommer med forskjellige uttrykk, ulike positurer, tilbehør og justerbare funksjoner. Lego påpeker at den største utfordringen var å finne ut hvordan man kunne få Derpy Tiger til å virke like uttrykksfull som i filmen.

Wes Talbott, senior designmester hos Lego, forklarer: «Øynene er en så viktig del av karakteren. Det handler ikke bare om formen, men også om hvordan de sitter på Derpys ansikt. Selv små designendringer i øynene gjorde en stor forskjell for hvordan hele karakteren fremstår. Det krevde mye testing å få både formen og vinkelen riktig.»

Dette er en annonse:

Du kan se på settet nedenfor, og det kan nå forhåndsbestilles.