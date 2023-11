Det er dumt å vise GTA VI-traileren på The Game Awards

HQ

Forrige onsdag bekreftet Rockstar at de vil gi oss den første traileren til "the next Grand Theft Auto" i begynnelsen av desember. Dette satte selvsagt hele internett i brann. Ikke bare fordi folk er ekstremt begeistret for endelig å få se offisielle bilder av GTA VI i høy oppløsning og få bekreftet at spillet utspiller seg i området Vice City. Fora over hele verden begynte å fylles opp med spekulasjoner om nøyaktig når vi får se det. En populær teori er at vi får se det under Geoff Keighleys show på The Game Awards den 7. desember (8. desember for de fleste av oss her i Europa), fordi produksjonene hans har blitt kjent for å ha noen av de største avsløringene hvert år. Jeg tror det ville være en stor feil. La meg fortelle deg hvorfor.

Feire det fantastiske året vi har hatt.

Showet heter fortsatt The Game Awards, og Keighley gjentar stadig at hovedformålet er å feire spillene vi har spilt de siste 12 månedene. Det har selvsagt ikke hindret ham i å avsløre Death Stranding 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Hades II, Alan Wake 2, Xbox Series X og mye mer opp gjennom årene, men å vise frem GTA VI ville tatt det til et nytt nivå.

Det ville ikke spille noen rolle om det var i starten, midten eller slutten av showet. Hvis GTA VI-traileren ble vist på The Game Awards, ville den ta oppmerksomheten bort fra alt annet som skjer der - enten det er prisutdelinger eller andre trailere. Hver eneste kanal ville fokusere på å skrive om Grand Theft Auto VI og studere traileren, mens millioner av mennesker forlot streamingen for å dele sine tanker på sosiale medier eller hva det måtte være. Ble Alan Wake 2, Baldur's Gate III eller The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kåret til årets spill? Det er det få som vet. Avsløringen av utvidelsen til God of War: Ragnarök ville havne nederst i nyhetsfeeden din. Vi ville raskt glemme den nye idioten som prøvde å komme opp på scenen for å rope noe om GTA eller politikk. Ok, det siste ville vært flott, men du skjønner hva jeg mener.

GTA VI ville rett og slett overskygge alt annet på messen. Dette ville også få mange utviklere og utgivere til å stille spørsmål ved om det er verdt å bruke så mye tid og penger på å delta på fremtidige The Game Awards -messer. Apropos å bruke tid og penger...

Rockstar trenger ikke The Game Awards.

Grand Theft Auto V fortsetter å selge ca. 5 millioner eksemplarer hvert kvartal, så "alle" vet hva GTA er. Alle som følger med på The Game Awards vet allerede at GTA VI er på vei, så hvorfor skulle Rockstar "dele rampelyset med dårligere spill"? Både Rockstar og Take-Two har i årevis vist at de ikke trenger hjelp fra andre i spillbransjen for å markedsføre spillene sine. Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 ble ganske enkelt annonsert på Twitter med rekordstort engasjement, og det faktum at Sam Houser bekrefter at GTA VI-traileren har mer enn 173,5 millioner visninger på X en uke etter at den ble lagt ut, beviser virkelig at hele verden får vite det sekunder senere hvis traileren bare debuterer der. Hvorfor da bry seg om å vises på The Game Awards?

Jeg tror faktisk det er mer sannsynlig at traileren blir vist under NBA-mesterskapet 9. desember. Dette vil få oppmerksomheten til flere mainstream-spillere og allmennheten, mens vi andre ser den på X, Facebook, YouTube osv. Men igjen: GTA VI trenger ingen, så det ville ikke overraske meg om Rockstar følger samme oppskrift som Red Dead Redemption 2 med en nedtelling en dag eller to før traileren slippes på studioets YouTube-kanal.

For å gjøre en lang historie kort: Hvis Grand Theft Auto VI -traileren ble lansert på The Game Awards, ville det ikke bare ødelegge resten av showet, og dermed skade bransjen. Det ville være bortkastet tid og penger for Take-Two og Rockstar fordi de kan få like mye oppmerksomhet ved å gjøre alt selv. Så ikke gjør det dumme, Rockstar. Bare la The Game Awards være i fred og legg ut traileren et par dager før eller etter årets største fest.