Det var hele kapitler av Perfect Dark motion capture lagret før den ble kansellert

En av de sure notene fra Microsofts dype restrukturering av Xbox, i tillegg til de tusenvis av permitterte arbeiderne, var kanselleringen av flere store prosjekter, hvorav det største var Perfect Dark reboot, som gikk ned i avløpet sammen med hele The Initiative-studioet. Og nå har vi nye detaljer om både hva de hadde i vente og planene for å redde prosjektet, som heller ikke klarte å bli realisert.

Det hele kommer fra et intervju i The Gamer med skuespilleren som la stemme til og filmet karakteren, Alix Wilton Regan. I intervjuet avslører den tidligere stemmen til Alt Cunningham i Cyberpunk: 2077 at arbeidet hennes som Joanna Dark begynte i 2023, intensiverte seg gjennom 2024 og fortsatte til tidlig i 2025, da ting begynte å gå galt.

"Jeg ble like sjokkert, overrasket og knust som alle andre da finansieringen ble trukket tilbake og studioet ble lagt ned", sier Wilton-Regan, som forteller at hun fikk vite om studioets skjebne samtidig som alle andre, da det ble offentlig kunngjort. "Jeg så det ikke komme. Jeg ble fullstendig overrumplet da prosjektet ble fratatt finansieringen. Det var ødeleggende. Mange mennesker mistet jobben. En hel stab ble oppløst.

Skuespilleren erkjenner også at hun var klar over samtaler fra medlemmer av studioet for å prøve å redde prosjektet "selv om det var i liten skala". Dette stemmer overens med rapporter om at Crystal Dynamics forsøkte å fortsette med prosjektet, og at Take Two også var interessert, selv om de forhandlingene gikk i vasken, til tross for at spillets regissører ble hentet inn av Take-Two for å etablere et nytt studio.

Tror du vi noen gang vil høre om The Initiative's Perfect Dark igjen fra et annet team?