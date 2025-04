Disney har sluppet en time med Mon Mothma-dans fra Andor sesong 2

HQ

Seerne av Andor sesong 2 har bedt om mer av bangeren som spilles i bryllupet til Mon Mothmas datter Leida i episode 2, og nå har Disney og Star Wars svart på bønnene deres.

På den offisielle Star Wars YouTube-kanalen kan du se en time med Mon Mothma som danser til sangen du hører i episode 2. Denne bangeren er en remiks av Niamos! av Nicholas Britell, som spilles i den første sesongen av den populære Star Wars-prequel-filmen.

Videoen har allerede fått over 200 000 visninger på én dag, noe som viser hvor mange som ønsker å feste med Mon Mothma. Til tross for at bryllupet var preget av følelsesmessig uro for Mon, så det ellers ut til å ha vært en flott tid.

Andor sesong 2 strømmes nå på Disney+