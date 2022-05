Disse spillene kommer i mai

HQ

Vi kan like gjerne erkjenne det - vi befinner oss i litt av en tørke for tiden. Takke være prominente forsinkelser, som for eksempel Forspoken som skulle komme i mai, samt en bransje som ikke helt har kommet seg etter Covid-19-krisa, så er det litt langt mellom de større lanseringene.

Det har vært tilfellet i april, og det blir også tilfellet nå i mai. Joda, det er da litt å bryne seg på, særlig litt mindre AA-titler og indiespill, som får mer av rampelyset for seg selv.

Vi starter med Trek to Yomi, som har imponert mange i flere trailere med sin Kurosawa-stil, og som endelig kommer i starten av måneden.

Vi har også Evil Dead: The Game, et spill som ser overraskende bra ut. Men om det er så bra som det ser ut, og om markedet har plass til flere suksesser i denne sjangeren, gjenstår å se.

My Time at Portia får dessuten en oppfølger i form av My Time at Sandrock i slutten av måneden, og selv om det ikke er skikkelig mainstream, så er det mange som har ventet tålmodig på dette.

Sniper Elite 5 blir den store AAA-lanseringen i mai, og vi kunne nylig fortelle i vår forhåndstitt at selv om det ikke akkurat er innovativt, så er det mer av det samme på en tilfredsstillende måte.

Nedenfor har vi laget en liste over månedens lanseringer. Hva skal du spille?

Wildcat Gun Machine [PC, PS4, XBO, Switch] - 4. mai

Best Month Ever [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] - 5. mai

Trek to Yomi [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] - 5. maj

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit [PC] - 6. mai

Songs of Conquest [PC] - 10. mai

Brigandine [PC] - 11. mai

Source of Madness [PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] - 11. mai

Cantata [PC] - 12. mai

Flippin Kaktus [PC] - 12. mai

Endzone - A World Apart: Distant Places DLC [PC] - 17. mai

Gloomhaven: Jaws of the Lion DLC [PC] - 17. mai

Deadcraft [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] - 19. maj

Deliver Us The Moon [PS5, XSX] - 19. mai

Endzone - A World Apart: Survivor Edition [PS5, XSX] - 19. mai

Cotton Fantasy [PS4, Switch] - 20. mai

MX vs ATV Legends [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] - 24. mai

My Time at Sandrock [PC] - 26. mai

Sniper Elite 5 [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] - 26. mai

Arcade Spirits: The New Challengers [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] - 27. mai

Kao the Kangaroo [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] - 27. mai

Moo Lander [PC, PS4, XBO] - 27. mai

Insomnis Enhanced Edition [PS5] - 31. mai

The Last Taxi [PC VR] - 31. mai

