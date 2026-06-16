Don't Nod ser ut til å være i alvorlige vanskeligheter: Kan gå tom for penger allerede i november

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Det har vært 24 utfordrende timer for videospillverdenen. Microsoft har startet prosessen med å kutte i bemanningen i hele Xbox Game Studios, og Compulsion, Arkane, Ninja Theory og Double Fine er angivelig i fare, alt dette etter at sjefen for Xbox Game Studios, Craig Duncan, også trakk seg fra sin stilling. Men dette er ikke alle de tøffe nyhetene som kommer.

I en fullstendig og lang uttalelse har den franske utvikleren Don't Nod hevdet at de står overfor en situasjon der de kan gå tom for penger innen november. Ifølge dokumentasjonen har deleieren av Don't Nod, Tencent, bestemt seg for at de ikke ønsker å øke kapitalen de tilfører selskapet, og at de heller ikke ønsker å finansiere et nytt spill fra studioet. Dette betyr at utvikleren står overfor en situasjon der de ikke har den nødvendige kapitalen til å fortsette å lage nye prosjekter.

Det er uklart hva dette betyr på lang sikt, men en rimelig antakelse er at Don't Nod vil kjempe for å forbli i drift ved å gjennomføre permitteringer og nedbemanning for å redusere utgiftene og potensielt frigjøre noen midler. I verste fall vil utvikleren av Aphelion, Jusant, Lost Records: Bloom & Rage og Banishers: Ghost of New Eden bli lagt ned og stengt for godt.

Det som er kjent, er at Don't Nod har vært i økonomiske vanskeligheter en stund, med hyppige nedbemanninger de siste årene. Dette ser ut til å være neste trinn i denne situasjonen.