Dragon Quest III HD-2D Remake gjør ting lettere og bedre i oppdatering

Vi har skrevet flere ganger tidligere at 2024 kan være en seriøs kandidat til det beste året noensinne for japanske rollespill, med titler som Final Fantasy VII: Rebirth, Persona 3 Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metaphor: ReFantazio, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Mario & Luigi: Brothership, Visions of Mana og Sand Land er bare noen av de bejublede titlene som ble utgitt.

På dette tidspunktet kunne man kanskje mistenke at en HD-2D-nyinnspilling av en eldgammel tittel som Dragon Quest III HD-2D Remake ville gå tapt i mengden, men dette var ikke tilfelle, langt ifra. Det ble en kjempesuksess for Square Enix (over to millioner solgte eksemplarer på bare tre uker) som langt overgikk forventningene, og som et resultat av dette har de vært opptatt av å ta vare på spillet.

Nå er en ny oppdatering lansert, som i tillegg til de vanlige feilrettingene og optimaliseringene også inneholder noen store nyheter som raskere reise, endrede forhold i kamper og fremfor alt en "snarveisknapp" som lar deg tilordne trylleformler og evner til bestemte knapper.

Du finner hele oppdateringslisten nedenfor.

Traversal



Bevegelseshastigheten når du reiser med båt eller bruker Ramia har blitt økt.



Det er gjort justeringer for å unngå at hastigheten på båtreisen tilbakestilles når du åpner menyen eller havner i kamp mens du reiser med båt.



Det er lagt til en funksjon som gjør at spilleren kan veksle mellom automatisk og manuell flymodus ved å trykke på menyknappen mens han eller hun flyr med Ramia.



Oppdrag





Antallet kritiske treff for helten og kampsportutøveren har blitt økt.



Heltens Falcon Slash- og Gigaslash-evner har blitt kraftigere.



Krigerens Cutting Edge-evne har blitt kraftigere.



Presten kan nå utstyre seg med Duplic Hat.



Monster Wrangler's Monster Pile-On evne har blitt endret til å ha redusert kraft inntil alle vennlige monstre har blitt funnet, og til å utføre et tilfeldig antall angrep mellom 3 og 5.



Mengden MP som brukes av Monsterkjemperens evne Wild Side har blitt endret til 30.



Slagsmål





Det er satt en grense for hvor mange ganger enkelte monstre kan utføre visse handlinger i løpet av én tur.



Noen monstre har blitt justert slik at de ikke lenger bruker Forsvarende mester i neste runde etter at de har blitt det siste gjenværende monsteret.



Motstanden mot statusskader hos sjefsmonstre har blitt økt for Draconian Quest-vanskelighetsgraden.



Justeringer har blitt gjort for å gjøre det vanskeligere for både fiender og gruppemedlemmer å bli rammet av de samme statusplagene etter hverandre.



Noen monstre (Metal Chimaera og Hardy Hand) gir nå flere erfaringspoeng når de beseires.



Forsvaret har blitt senket for alle monstre unntatt metallmonstre.



Det er gjort mindre justeringer i måten skade deles ut på.



Diverse





Når du har besøkt Mini Medal Manor, vil det bli lagt til i listen over Zoom-destinasjoner.



En ny "snarveisknapp"-funksjon er lagt til, som gjør det mulig å tilordne trylleformularer og evner til bestemte knapper. For mer informasjon, se Traveller's Tips i spillet.



I Prøvelsenes tempel er antallet alfeeliksirer som må overleveres til vakten, endret til 10.



En skattekiste har blitt lagt til i prøvelsenes tempel, slik at spillerne kan skaffe seg en Gringham-pisk til.



Fikset en feil som gjorde at statusøkningsverdien ble beregnet to ganger når man gikk opp i nivå etter å ha brukt Seed of Life eller Seed of Magic.



Justeringer er gjort slik at hvis trofeer og prestasjoner ikke har blitt oppnådd på riktig måte, kan du velge Diverse > Info i menyen. > Info i menyen, slik at noen av dem kan oppnås på nytt.



Diverse feilrettinger for mindre feil.



Ikke glem å lese anmeldelsen vår, der vi forklarer hvorfor dette er en saga du bør spille gjennom hvis du liker klassiske japanske rollespill.