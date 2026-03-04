Du har bare fire uker igjen til å kjøpe Resident Evil Generation Pack fra Nintendo eShop

HQ

I tillegg til å nyte en veldig, veldig anstendig port av Resident Evil Requiem på konsollene sine, har Capcom tilbudt Nintendo Switch 2-brukere, som en av sine nye plattformer med vekt, en fristende pakke som inkluderer den moderne overlevelsesskrekk-trilogien til redusert pris. Det vil si den niende delen, Requiem, sammen med de tidligere Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil 8: Village, samt alt tilleggsinnholdet fra de to sistnevnte, ettersom de er Gold Editions. Prisen? £84.99/€99.99 for alt.

Den lille ulempen, eller rettere sagt rushen, kommer av det faktum at pakken har et begrenset løp. Fysisk er det ingen nøyaktig mengde eller dato for opphør av produksjonen, men samlere synes allerede det er veldig vanskelig å finne. Den digitale versjonen har imidlertid en utløpsdato, slik tilfellet var med andre sjeldne samlinger, for eksempel Nintendos egen Super Mario 3D All-Stars. Og fristen er den samme denne gangen, 'nyttårsaften' i regnskapsåret: 31. mars 2026.



Dette blir gjort klart på produktsiden til den amerikanske Nintendo eShop, som advarer om følgende :

"Salget av denne pakken avsluttes 31. mars 2026, 23:59 EDT"

Den europeiske Nintendo eShop viser ennå ikke den samme advarselen, men dette betyr at, enten det er fysisk eller digitalt, de som ønsker å få tak i RE 7, 8 og 9 med ekstrautstyr til redusert pris, bør skynde seg, akkurat som Grace som flykter fra "jenta" gjennom korridorene på Rhodes Hill-klinikken.

Det Generation Pack ikke inkluderer, ettersom den ikke engang er offisielt kunngjort, er den uunngåelige Resident Evil Requiem DLC, som det allerede er hint og teorier for.

Kommer du til å gå for trilogien på Switch 2, bare for Requiem, eller foretrekker du andre plattformer for din zombiefiks? Hva synes du om Capcoms begrensede tilbud?