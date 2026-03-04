Rykte: Resident Evil Requiem vil ha DLC som allerede er i sluttfasen av utviklingen

HQ

Du spiller kanskje fortsatt Resident Evil Requiem og konsulterer guidene våre, men hvis du allerede har slått det og sitter igjen og vil ha mer, kan det hende vi snart hører noe om spillets første DLC.

Dusk Golem, en velkjent innsider med informasjon om Resident Evil, har allerede fortalt oss om Capcoms fremtidige planer, som i tillegg til de ryktede nyinnspillingene av Resident Evil 0 og Resident Evil Code Veronica, også vil inkludere en antatt nyinnspilling av det første Resident Evil. Capcoms planer for Requiem er imidlertid ennå ikke fullført, og vi vet nå at spillets første DLC, ifølge innsideren, er i sluttfasen av utviklingen og igjen vil inneholde Leon som hovedperson.

Tror du DLC vil utvide historien etter den offisielle Resident Evil-tidslinjen? Vi har allerede spådd hvor historien kan gå etter Resident Evil Requiem.