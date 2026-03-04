Hele Resident Evil-tidslinjen forklart i kronologisk rekkefølge

HQ

Resident Evil Requiem Raccoon City er spillet for øyeblikket, og du er sannsynligvis i ferd med å oppdage mysteriene i Raccoon City akkurat nå. Hvis du står fast eller trenger tips, kan du alltid sjekke ut guidene våre, men hvis du allerede har spilt spillet og låst opp Graces rapport om sannheten bak Raccoon City, har du kanskje ikke lyst til å lese gjennom alle de 60 sidene på TV-en, så vi har laget denne utskriften av teksten, som også fungerer som en tidslinje over hele Resident Evil-sagaen og går gjennom de mest relevante hendelsene i serien.

Ta deg en drink og ta på deg lesebrillene, for nå skal vi ta en nærmere titt på alt Graces Report har å by på. Vi har lagt til spillene som dekker hendelsene og en avsluttende refleksjon om Resident Evil 7 og 8.

Her er en indeks :

Graces rapport: Sannheten bak Raccoon City

Innledning

I 1998 ble Raccoon City ødelagt av et massivt utbrudd forårsaket av en viruslekkasje fra legemiddelgiganten Umbrella.

USAs regjering svarte med å sette inn et rakettangrep for å utrydde de smittede, og satte opp en blokade for å sperre av byen.

I 2004, etter en rettssak, erklærte Umbrella Corporation seg konkurs. En fullstendig redegjørelse for hendelsene ble aldri utgitt.

I oktober 2026 ble det imidlertid oppdaget at byen hadde blitt brukt som et knutepunkt for produksjon og smugling av biovåpen.

Denne rapporten avslører at den etablerte fortellingen om Raccoon City-hendelsen var forfalsket, og belyser nyoppdagede sannheter rundt hendelsen.

1968

For å forstå sannheten må vi først gå tilbake til begynnelsen av det hele.

I 1968 grunnla Ozwell E. Spencer, James Marcus og Edward Ashford Umbrella Corporation.

Etter å ha vært vitne til grusomhetene under andre verdenskrig og den kalde krigens redsler, følte Spencer fortvilelse over å se verden gjenta de samme feilene. Han følte at det var hans plikt å skape en forandring for menneskeheten.

Som det fremgår av rettsdokumenter etter hendelsen i Raccoon City, var hans endelige mål å få til en "viral evolusjon av menneskeheten".

Derfor fortsatte han ufortrødent å forske på viruset med ulovlige og umenneskelige midler. Dette faktum forblir uendret.

1970s

Helt fra starten av Umbrella sto selskapet overfor raske endringer og intense interne stridigheter - ikke minst den skarpe ideologiske splittelsen mellom Spencer og Marcus.

Ifølge rettsdokumenter ble denne konflikten oppgitt som den viktigste faktoren som førte til den uvanlige utviklingen som fulgte.

I 1978 utviklet James Marcus T-viruset, som skulle vise seg å bli årsaken til det påfølgende utbruddet.

1980s

Dette er en avgjørende periode for å forstå grunnlaget for hva som forårsaket hendelsen og sannheten bak hele saken.

Spencers innflytelse og etableringen av ARK

Spencer brukte intern politikk for å få Marcus degradert, og absorberte T-virusforskningen i et anlegg under hans egen kontroll. Fra da av begynte Umbrella aktivt å forske på og utvikle biovåpen under Spencers ledelse.

Det underjordiske anlegget ARK, som ble oppdaget under de siste hendelsene, fungerte opprinnelig som det administrative senteret for Umbrellas forskning.

Flere dokumenter som skisserer Spencers plan for ARK har også blitt oppdaget.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Langsiktig strategisk gjennomgang 1980_0422"

ARK-sentrisk veikart for integrert forskning

Trinn 1: Konsentrert investering i Weskers plan og T-viruset

Trinn 2: Etablering av ARK som et sentralt kommandosenter

Trinn 3: Utvikling av Elpis

Trinn 4: Minneoverføring og tvungen evolusjon

Dette er den første registrerte forekomsten av et viktig nøkkelord - Elpis.

Forbindelsenes involvering

Følgende dokumenter om Marcus' involvering ble også funnet.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Kvittering for donasjon 1986_0138"

Mottaker: James Marcus

Avsender: James Marcus F Foundation

Beløp $30,000,000

Dette dokumentet viser en mistenkelig strøm av midler som kanaliseres til Marcus.

Tidligere FBI-etterforskninger avslørte at kilden til midlene - F Foundation - bare var en av marionettorganisasjonene til The Connections. (F Foundation eksisterer ikke lenger).

The Connections er en kriminell organisasjon som ulike offentlige etater har slått alarm mot i årevis. Denne ulovlige gruppen er kjernen i alt dette.

Mye tyder på at The Connections forsøkte å involvere seg i Umbrellas sentrale operasjoner.

Ytterligere dokumenter som tilhører Marcus' protesjé, Brandon Bailey, har blitt avdekket.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Telegraflogg 1988_0996"

Avsender: Brandon Bailey

Mottaker: F Foundation

Forberedelsene er ferdige. Jeg tror det er på tide at de tar direkte kontakt med meg. Jeg avventer svar.

Dette indikerer at Bailey tok over korrespondansen med The Connections etter Marcus.

Det ryktes at Bailey grunnla The Connections, men han kan bare ha vært en liten brikke i et større maskineri. Vi tror nå at The Connections har hatt dype røtter i den kriminelle underverdenen siden før 1980-tallet.

Mye om The Connections er fortsatt ukjent.

Spencers utrenskning

For at Spencer skulle få full kontroll over Umbrella, brukte han makt for å ta hånd om all intern opposisjon og innflytelsesrike motstandere.

Nylig ble det oppdaget en liste over disse personene, tilsynelatende utarbeidet av en av Spencers medarbeidere.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Reevalueringsliste"

I henhold til konsernsjefens reevalueringsprotokoll vil det bli iverksatt tiltak mot disse personene :

- Cheryl Moore

- Michael Kramer

- James Marcus

.........

[OMITTED]

1990-tallet (Hendelser dekket av Resident Evil 0 og Resident Evil)

I løpet av denne perioden fortsatte Umbrella å vokse og ekspandere gjennom bånd til myndighetene. Organisasjonen ble så stor at Spencer ikke lenger kunne kontrollere den fullt ut.

Umbrellas anlegg rundt om i verden ble rammet av en rekke ulykker som følge av dårlig ledelse.

I tillegg ble informasjon lekket til rivaliserende organisasjoner og The Connections på grunn av muldvarper som hadde infiltrert selskapet.

Til tross for omstendighetene klarte Spencer å beskytte og fullføre forskningen sin ved ARK. Forskningen - Elpis.

Selv om de fleste dokumentene om Elpis gikk tapt da ARK ble ødelagt, er det noen få som er bevart.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Spencers melding 199 ... [DATA MISSING]"

Tricell, H.C.F., Familien og Umbrella. Elpis skal sette en stopper for det hele. [DATA ØDELAGT]

Den eneste informasjonen som ble lekket om Elpis, var at den hadde potensial til å forstyrre den militære balansen i hele verden.

Men for å få tilgang til den, måtte man ha et strengt administrert passord som bare Spencer kjente til.

Hva er Elpis?

Elpis er et kraftig antiviralt legemiddel.

Dette var imidlertid ukjent for dem som søkte etter det. Connections og andre grupper på svartebørsen trodde feilaktig at det var et kraftig biovåpen med potensial til å kontrollere menneskesinnet.

Denne forvirringen skyldtes sannsynligvis den harde konkurransen rundt utviklingen av biovåpen. Det var allment kjent at Spencer, utvikleren av Elpis, hadde som mål å utvikle og kontrollere menneskeheten ved hjelp av virusteknologi.

Fullføring av Elpis

Basert på data fra de konfiskerte dokumentene og endringer i Spencers oppførsel, tror vi at Elpis ble ferdigstilt rundt midten av 1990-tallet.

Etter denne perioden viser dokumentene en markant nedgang i antall offentlige uttalelser fra Spencer.

En lignende nedgang i aktivitet ble også observert på barnehjemmet i Raccoon City.

Det er urovekkende at det er mistanke om at barna på barnehjemmet lenge hadde blitt brukt til Umbrellas eksperimenter.

Spencer besøkte ofte barnehjemmet, men det er registrert at han sluttet med det på 1990-tallet.

Dessuten var barnehjemmet under William Birkins forskningsjurisdiksjon på slutten av 90-tallet.

Birkin vendte seg mot Spencer, noe som til slutt førte til lekkasjen av T-viruset.

1998 - Raccoon City-hendelsen (hendelser som dekkes av Resident Evil 2 og Resident Evil 3)

T-viruset lekker ut fra Umbrellas forskningsanlegg i Raccoon City, og forårsaker et utbrudd uten sidestykke. Som svar bestemte regjeringen seg for å sette inn et rakettangrep mot byen, under påskudd av å begrense spredningen.

Det er imidlertid her vi har blitt villedet. Missilangrepet ble ikke iverksatt for å hindre smittespredning.

Det ble lagt en plan for å ødelegge forholdet mellom regjeringen og Umbrella, og skyve skylden for alle ulovlige aktiviteter over på Spencer.

Funn tyder på at The Connections drev lobbyvirksomhet for missilangrepet.

Utdrag fra konfiskerte dokumenter: "Access Log: Første forsamlingsprotokoll"

ARK er sikret. Start missilangrepet. Spencer vil få skylden alene. Med dette vil Umbrella bli demontert, og vi vil beslaglegge eiendelene deres.

Deres mål var å erverve Umbrellas eiendeler, spesielt det de trodde ville forstyrre verdens militære balanse - Elpis.

På grunn av Baileys involvering var The Connections klar over Umbrellas indre arbeid før Raccoon City-hendelsen. Dette gjorde dem i stand til å sikre ARK før de instruerte regjeringen om å utføre missilangrepet.

Etter Raccoon City-hendelsen

Umbrella-rettssakene (hendelser dekket av Resident Evil 4)

Som kjent ble det holdt rettssaker etter hendelsene i Raccoon City.

Vitnesbyrd fra overlevende fra Raccoon City, sammen med bevis fremlagt av Global Pharmaceutical Consortium, viste omfanget av Umbrellas forbryterske aktiviteter.

Bevisene mot Spencer ble lagt frem i rettssakene av hans underordnede, Albert Wesker.

Det er nå åpenbart at Wesker var knyttet til Tricell, som i sin tur hadde sterke bånd til The Connections.

Det er derfor høyst sannsynlig at det ble utøvd press fra myndighetene og The Connections under rettssakene.

I 2004, etter utfallet av rettssakene, ble Umbrella tvunget til å gå konkurs.

Akkurat som The Connections og myndighetene ønsket, ble Ozwell E. Spencer stilt til ansvar som administrerende direktør, og han forsvant fra offentligheten.

Oppkjøp av ARK

The Connections og myndighetene beslagla ARK under Raccoon City-hendelsen.

Deretter fungerte ARK som en base for forskning, utvikling og distribusjon av biovåpen.

Dokumenter som antas å være transaksjonslister, er også beslaglagt.

Disse lister opp Umbrellas konkurrenter, sammen med organisasjoner som tidligere er dømt for ulovlig virksomhet.

Dessverre gikk det meste av bevismaterialet tapt da ARK kollapset. Arbeidet med å gjenopprette bevisene fortsetter, men det er lite sannsynlig at det vil lykkes.

Spredning av bioterrorisme (Hendelser som dekkes av Resident Evil 5 og Resident Evil 6)

Etter Raccoon City-hendelsen ble det lekket våpenvirus utviklet av Umbrella.

Deretter spredte det seg tilfeller av bioterrorisme ved hjelp av denne teknologien over hele verden.

I 2013 ble president Adam Benford myrdet i et bioterrorangrep. Etterretningsbyråer rapporterer at presidenten ønsket å avsløre den fulle sannheten om Raccoon City-hendelsen.

Det er mulig at president Benford var kjent med faktaene som ble avslørt i denne rapporten.

Spencers siste år

Det finnes lite dokumentasjon om Spencer etter at Umbrella ble oppløst, men en ny kilde til informasjon har nylig kommet for dagen: et intervju utført av Alyssa Ashcroft.

Til tross for at Spencer var ansvarlig for utallige grusomheter, viste han tegn til anger i dette intervjuet.

Etter å ha mistet alt, søkte han soning.

Elpis er et mektig instrument som kan gjøre virale våpen ubrukelige, men det har også potensial til å bli brukt som et universalmiddel for det gode.

Det er mulig at Spencers egentlige motivasjon bak Elpis var fred og forsoning.

Selv om han forble besatt av menneskehetens utvikling i sine siste leveår, beskriver de fleste vitnesbyrd ham som en senil gammel mann.

Spencer døde i 2006 på sin bortgjemte eiendom. Hans egentlige intensjoner bak utviklingen av Elpis vil for alltid forbli ukjente.

Konklusjon

Som vi kan se av dokumentene, var Umbrella Corporations avvikling bevisst iscenesatt av The Connections og den amerikanske regjeringen.

I tillegg var de involvert i ulovlig utvikling og handel med biovåpen i Raccoon City.

I hvilken grad tidligere og nåværende regjeringer var involvert, må undersøkes nærmere.

Mye om The Connections er fortsatt innhyllet i mystikk, og de fleste dokumentene om deres involvering ble ødelagt sammen med ARK.

Utallige liv har gått tapt.

Som myndighetspersoner har vi en plikt til å finne sannheten. Om noe, vil det å finne den endelig gi en avslutning for alle som ble ofre for disse avskyelige handlingene.

FBIs etterretningsanalytiker, Grace Ashcroft.

Epilog: En kommentar om Resident Evil Biohazard og Village

Selv om Graces rapport slutter der, har vi tatt oss den frihet å legge til de spillene hvis handling er direkte berørt av hendelsene i rapporten. Både Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil Village (8) er imidlertid fraværende. Hvorfor ikke? Fordi selv om de er nært knyttet til hele Spencer- og T-Virus-historien, er ikke den nøyaktige tidslinjen for disse spillene inkludert i rapporten. For de som er nysgjerrige, kan vi imidlertid fortelle at Spencers innledende forskning som førte til T-viruset, var inspirert av Mother Mirandas funn om megamycete-soppen. Med andre ord er hendelsene som utspiller seg i Resident Evil VII og Resident Evil VIII praktisk talt forut for tidslinjen.

Epilog: Spekulasjoner om mulig DLC for Resident Evil Requiem og retningen til Resident Evil 10

For å konkludere og se fremover, er Connections et tema som ikke alt ennå er kjent om, og det er fortsatt noen løse ender. Fra det vi har sett i Requiem, er det mulig at en hypotetisk nyinnspilling av Resident Evil 5 kan ende opp med å gi ledetråder om seriens fremtid.

Tilkoblinger er det store mysteriet som er overlatt til oss av Resident Evil Requiem. Selv om deres eksistens er relatert til hendelsene i Resident Evil 5 og 6, og spesielt til figuren til Albert Wesker, motsier noen fakta i Requiem det vi så i den femte og sjette delen. Som vi sa tidligere, kunne en hypotetisk nyinnspilling av Resident Evil 5 fikse alt dette og fungere som en kobling til hendelsene vi så i Requiem, men selv uten å fikse den forbindelsen til fortiden, viser ettersendingsscenen i Requiem oss at Umbrellas spesialstyrker fremdeles er operative... Jobber de for Connections, eller er det noe vi ikke vet ennå? Uansett vil Resident Evil eksistere en stund til, og kanskje kommer det i det minste snart en DLC til Requiem.

Hva synes du om den offisielle tidslinjen for serien?