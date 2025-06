Dune: Awakening Review-in-Progress

HQ

Vi har tidligere forhåndsomtalt Funcoms overlevelsesspill Dune: Awakening etter å ha brukt litt tid på å spille betaversjonen. Du kan lese den forhåndsvisningen her.

Inntrykkene våre har egentlig ikke endret seg mye. Det som imidlertid har endret seg, er at vi nå er på live-servere, og dette betyr mer venting enn forventet. Hvis du skulle være i tvil, skriver jeg dette mens jeg venter på et delvis uplanlagt totimers vedlikehold som skal stenge alle serverne i to timer, og litt til. I går tilbrakte jeg mesteparten av tiden min i kø. Serversystemet i denne ikke-MMO-en er designet slik at det finnes et stort antall verdener, hver med 25 mindre servere tilknyttet, og karakteren din er knyttet til en av disse, slik at du ikke bare kan hoppe til en ny hvis din egen er full.

Dette skyldes sannsynligvis de semi-permanente boligene du bygger på planeten. Basert på serveren jeg spiller på, virker det som om Funcom har undervurdert hvor mange som faktisk er interessert. Hver eneste åsside i startområdet er fylt med hjemmelagde boliger, først og fremst bygget av folk som tydeligvis ikke har gått på arkitektskole. Dette legger også press på serverne, og jeg opplevde å bli kastet ut flere ganger under mellomsekvenser og mellomspill, så det var godt at jeg hadde spilt betaen og forsto hva som hadde skjedd. Jeg synes det er vanskelig å svelge å måtte betale 11 pund ekstra i måneden for en privat server som er mer stabil. Dette burde ordne seg ganske raskt.

Og hvis du sliter med grafiske feil, glem alt om hot-patching. Jeg satte en FPS-begrensning på - maks 120 FPS - og bang, ingen flere problemer. De gamle triksene fungerer fortsatt. Det er litt rart at slike problemer oppstår med en spillmotor, men de grafiske feilene som av og til oppstod i betaversjonen er i det minste helt borte.

Den store tilnærmingen er fantastisk for spillet, men det ødelegger også enhver illusjon om at du er den eneste som har krasjet og prøver å utføre et hemmelig oppdrag, for det er ganske mange andre som meg, for å si det rett ut. Det ødelegger imidlertid ikke den gode stemningen like mye som de stive animasjonene til de mange fiendene og medspillerne. Spillfysikken føles ofte som noe som har eksistert i en årrekke, og jeg synes hoppanimasjonene og alt som har med klatring å gjøre er spesielt gammeldags. Det er rart, for varmen, skyggene, lyset, refleksjonene og overflatestrukturene er utmerkede og av høy grafisk kvalitet, men menneskene som befolker planeten kunne trengt en oppgradering. Det er som om de har glemt å kjøpe en ekstra fysikk- og animasjonspakke til menneskene som dukker opp i spillet.

I praksis spiller det ikke så stor rolle, for det er fortsatt kampen mot elementene som tar mye plass - rå overlevelse, spesielt de første 8-10 timene - så mye at spillerne ikke har det så travelt med hverandre. Og PvP er uansett ikke aktivert, med mindre du har leid en privat server, det vil si, men ærlig talt, det er ikke noe jeg vil bruke tid eller penger på. Og dessuten er det delt med oss alle på mange områder uansett.

Dune: Awakening er definert som "et overlevelsesspill i en åpen verden ... (med) mange typiske MMO-funksjoner", og du må fortsatt ta det relativt bokstavelig. Du kommer ikke til å plante trær og være konstruktiv. Du får liv ved å ta det - bokstavelig talt - og i hvert fall i begynnelsen ved å høste andres blod og ressurser.

Dette er riktignok en "review-in-progress" men visse ting kommer neppe til å endre seg. Musikken, for eksempel, er altfor lite iøynefallende, og det er synd. Den er rik på atmosfære - spesielt kombinasjonen av kirkeorgler og celloer er utmerket - og det er tydelig at det ligger ekte symfonisk komposisjonsarbeid bak, og ikke bare noe AI-generert tøv.

Det er likevel utfordrende å løpe rundt, spesielt på dagtid, og selv om avstandene kan være relativt korte - mindre enn en kilometer - må man likevel planlegge og ta hensyn: Hvor er den korteste avstanden mellom to områder med klipper, slik at man ikke blir fanget i den åpne sanden? Hvor er de duggtørkede blomstene jeg kan drikke av, for vann er alltid en mangelvare? Og hvorfor er det så langt til et sted som har delene jeg trenger til automatgeværet mitt? Når det er sagt, så liker jeg det, og Funcom fortjener ros for sin raske respons på oppdateringer.

Hvis spillet skulle fått poeng i dag - basert på veldig lite - ville det vært en åtter. Det er en blanding av crafting, overlevelse og MMO-elementer, og selv om jeg vet at jeg på et eller annet tidspunkt må velge, nyter jeg akkurat nå livet som fri fugl, tar på meg oppgaver fra både små og store adelsfamilier og vet kanskje hva som ligger foran meg.