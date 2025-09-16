nyheter
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26: Inter Milan leder listen over best rangerte Serie A-spillere
Men den totale spredningen har mange lag representert.
Serie A Serie A har vært en av de mindre dominerte regionene i europeisk fotball i det siste, for mens Premier League, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 alle har svært kjente mestere, har Serie A vært mer blandet.
Dette betyr naturlig nok at de best rangerte spillerne i italiensk toppfotball er mer spredt på EA Sports FC 26, noe som har vist seg på listen over de 26 best rangerte spillerne i ligaen, som Inter Milan har flest nominerte til.
Note: Mange av lagnavnene har blitt konvertert til deres virkelige klubbtitler, ettersom EA Sports FC 26 ikke har rettigheter til å bruke deres offisielle navn på grunn av eksklusive avtaler med eFootball. For referanse er navnene og deres alternativer i spillet EA FC 26 også nedenfor.
- Inter Milan = Lombardia FC
- AC Milan = Milano FC
- S.S. Lazio = Latium
- Atalanta BC = Bergamo Calcio
- Lautaro Martínez - 88 - Inter Milan
- Alessandro Bastoni - 87 - Inter Milan
- Kevin De Bruyne - 87 - SSC Napoli
- Yann Sommer - 87 - Inter Milan
- Mike Maignan - 87 - AC Milan
- Nicolò Barella - 87 - Inter Milan
- Paulo Dybala - 86 - AS Roma
- Hakan Çalhanoğlu - 86 - Inter Milan
- Gleison Bremer Silva Nascimento - 85 - Juventus
- Scott McTominay - 85 - SSC Napoli
- Federico Dimarco - 85 - Inter Milan
- Marcus Thuram - 85 - Inter Milan
- David De Gea Quintana - 85 - Fiorentina
- Rafael da Conceição Leão - 84 - AC Milan
- Christian Pulisic - 84 - AC Milan
- Mattia Zaccagni - 84 - S.S. Lazio
- Manuel Locatelli - 84 - Juventus
- Romelu Lukaku - 84 - SSC Napoli
- Marco Carnesecchi - 84 - Atalanta BC
- Denzel Dumfries - 84 - Inter Milan
- Ademola Lookman - 84 - Atalanta BC
- Francesco Acerbi - 84 - Inter Milan
- Stefan de Vrij - 84 - Inter Milan
- Moise Kean - 83 - Fiorentina
- Stanislav Lobotka - 83 - SSC Napoli
- Giovanni Di Lorenzo - 83 - SSC Napoli