nyheter
EA Sports FC 26

EA Sports FC 26: Inter Milan leder listen over best rangerte Serie A-spillere

Men den totale spredningen har mange lag representert.

HQ

Serie A Serie A har vært en av de mindre dominerte regionene i europeisk fotball i det siste, for mens Premier League, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 alle har svært kjente mestere, har Serie A vært mer blandet.

Dette betyr naturlig nok at de best rangerte spillerne i italiensk toppfotball er mer spredt på EA Sports FC 26, noe som har vist seg på listen over de 26 best rangerte spillerne i ligaen, som Inter Milan har flest nominerte til.

Note: Mange av lagnavnene har blitt konvertert til deres virkelige klubbtitler, ettersom EA Sports FC 26 ikke har rettigheter til å bruke deres offisielle navn på grunn av eksklusive avtaler med eFootball. For referanse er navnene og deres alternativer i spillet EA FC 26 også nedenfor.


  • Inter Milan = Lombardia FC

  • AC Milan = Milano FC

  • S.S. Lazio = Latium

  • Atalanta BC = Bergamo Calcio


  • Lautaro Martínez - 88 - Inter Milan

  • Alessandro Bastoni - 87 - Inter Milan

  • Kevin De Bruyne - 87 - SSC Napoli

  • Yann Sommer - 87 - Inter Milan

  • Mike Maignan - 87 - AC Milan

  • Nicolò Barella - 87 - Inter Milan

  • Paulo Dybala - 86 - AS Roma

  • Hakan Çalhanoğlu - 86 - Inter Milan

  • Gleison Bremer Silva Nascimento - 85 - Juventus

  • Scott McTominay - 85 - SSC Napoli

  • Federico Dimarco - 85 - Inter Milan

  • Marcus Thuram - 85 - Inter Milan

  • David De Gea Quintana - 85 - Fiorentina

  • Rafael da Conceição Leão - 84 - AC Milan

  • Christian Pulisic - 84 - AC Milan

  • Mattia Zaccagni - 84 - S.S. Lazio

  • Manuel Locatelli - 84 - Juventus

  • Romelu Lukaku - 84 - SSC Napoli

  • Marco Carnesecchi - 84 - Atalanta BC

  • Denzel Dumfries - 84 - Inter Milan

  • Ademola Lookman - 84 - Atalanta BC

  • Francesco Acerbi - 84 - Inter Milan

  • Stefan de Vrij - 84 - Inter Milan

  • Moise Kean - 83 - Fiorentina

  • Stanislav Lobotka - 83 - SSC Napoli

  • Giovanni Di Lorenzo - 83 - SSC Napoli

EA Sports FC 26

