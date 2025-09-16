EA Sports FC 26: Inter Milan leder listen over best rangerte Serie A-spillere

HQ

Serie A Serie A har vært en av de mindre dominerte regionene i europeisk fotball i det siste, for mens Premier League, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 alle har svært kjente mestere, har Serie A vært mer blandet.

Dette betyr naturlig nok at de best rangerte spillerne i italiensk toppfotball er mer spredt på EA Sports FC 26, noe som har vist seg på listen over de 26 best rangerte spillerne i ligaen, som Inter Milan har flest nominerte til.

Note: Mange av lagnavnene har blitt konvertert til deres virkelige klubbtitler, ettersom EA Sports FC 26 ikke har rettigheter til å bruke deres offisielle navn på grunn av eksklusive avtaler med eFootball. For referanse er navnene og deres alternativer i spillet EA FC 26 også nedenfor.



Inter Milan = Lombardia FC



AC Milan = Milano FC



S.S. Lazio = Latium



Atalanta BC = Bergamo Calcio

