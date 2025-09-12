nyheter
EA Sports FC 26
Electronic Arts avslører de 20 beste Bundesliga-spillerne i EA Sports FC 26
Og presenterer også listen over Frauen Bundesliga.
HQ
I et sakte, men sikkert tempo presenterer EA Sports de ulike listene over de beste EA Sports FC 26 spillerne til FC Ultimate Team. Vi har allerede sett på listene for LaLiga, Premier League og Saudi Pro League, og nå er turen kommet til Tysklands Bundesliga. Electronic Arts har avslørt listen over de 20 beste spillerne i den bayerske Bundesligaen:
- Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München
- Harry Kane - 89 - FC Bayern München
- Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München
- Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund
- Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München
- Michael Olise - 86 - FC Bayern München
- Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund
- Luis Díaz - 85 - FC Bayern München
- Patrik Schick - 85 - Leverkusen
- Nico Schlotterbeck - 85 - Borussia Dortmund
- Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München
- Péter Gulácsi - 85 - RB Leipzig
- Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München
- Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen
- Willi Orban - 84 - RB Leipzig
- Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen
- Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München
- Angelo Stiller - 83 - VfB Stuttgart
- Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim
- Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund
- Aleix García - 83 - Leverkusen
- Ritsu Doan - 82 - Frankfurt
- Jonathan Burkardt - 82 - Frankfurt
- Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stuttgart
- Robin Koch - 82 - Frankfurt
- Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund
De 26 spillerne i BWS Top 20 på EA Sports FC 26 er også avduket:
- Klara Bühl - 86 - FC Bayern München
- Lea Schüller - 86 - FC Bayern München
- Pernille Harder - 86 - FC Bayern München
- Laura Freigang - 85 - Frankfurt
- Georgia Stanway - 85 - FC Bayern München
- Alexandra Popp - 85 - VfL Wolfsburg
- Svenja Huth - 85 - VfL Wolfsburg
- Giulia Gwinn - 84 - FC Bayern München
- Géraldine Reuteler - 84 - Frankfurt
- Lena Oberdorf - 84 - FC Bayern München
- Glódís Perla - Viggósdóttir - 84 - FC Bayern München
- Lineth Beerensteyn - 84 - VfL Wolfsburg
- Janina Minge - 84 - VfL Wolfsburg
- Arianna Caruso - 83 - FC Bayern München
- Selina Cerci - 83 - TSG Hoffenheim
- Vanessa Gilles - 83 - FC Bayern München
- Nicole Anyomi - 83 - Frankfurt
- Lena Lattwein - 83 - VfL Wolfsburg
- Linda Dallmann - 83 - FC Bayern München
- Elisa Senß - 82 - Frankfurt
- Vanessa Fudalla - 82 - Leverkusen
- Sophia Kleinherne - 82 - VfL Wolfsburg
- Kristin Kögel - 82 - Leverkusen
- Carolin Simon - 82 - FC Bayern München
- Kessya Bussy - 82 - VfL Wolfsburg
- Magdalena Eriksson - 82 - FC Bayern München