Electronic Arts avslører de 20 beste Bundesliga-spillerne i EA Sports FC 26

I et sakte, men sikkert tempo presenterer EA Sports de ulike listene over de beste EA Sports FC 26 spillerne til FC Ultimate Team. Vi har allerede sett på listene for LaLiga, Premier League og Saudi Pro League, og nå er turen kommet til Tysklands Bundesliga. Electronic Arts har avslørt listen over de 20 beste spillerne i den bayerske Bundesligaen:



Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München



Harry Kane - 89 - FC Bayern München



Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München



Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund



Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München



Michael Olise - 86 - FC Bayern München



Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund



Luis Díaz - 85 - FC Bayern München



Patrik Schick - 85 - Leverkusen



Nico Schlotterbeck - 85 - Borussia Dortmund



Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München



Péter Gulácsi - 85 - RB Leipzig



Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München



Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen



Willi Orban - 84 - RB Leipzig



Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen



Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München



Angelo Stiller - 83 - VfB Stuttgart



Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim



Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund



Aleix García - 83 - Leverkusen



Ritsu Doan - 82 - Frankfurt



Jonathan Burkardt - 82 - Frankfurt



Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stuttgart



Robin Koch - 82 - Frankfurt



Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund



