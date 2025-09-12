nyheter
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26: Lionel Messi topper listen over best rangerte MLS-spillere
Det er noen få kjente fjes som driver rangeringene i denne divisjonen av verdensfotballen.
Som tilfellet var for Saudi Pro League-rangeringene, har de 26 best rangerte spillerne i USAs MLS vanligvis lavere tall enn i de mer konkurransedyktige regionene rundt om i verden, som Premier League og LaLiga. Når det er sagt, er det fortsatt noen veldig kjente fjes som topper denne oversikten, så for å se hvem som kan være verdig din EA Sports FC 26 Ultimate Team , sjekk ut de 26 beste MLS-spillerne nedenfor.
- Lionel Messi - 86 - Inter Miami CF
- Heung Min Son - 85 - LAFC
- Rodrigo De Paul - 84 - Inter Miami CF
- Thomas Müller - 80 - Whitecaps FC
- Sergio Busquets Burgos - 80 - Inter Miami CF
- Ricard Puig Martí - 80 - LA Galaxy
- Luis Suárez - 79 - Inter Miami CF
- Marco Reus - 79 - LA Galaxy
- Evander da Silva Ferreira - 79 - FC Cincinnati
- Emil Forsberg - 79 - Red Bulls
- Carles Gil Pareja - 79 - New England
- Denis Bouanga - 79 - LAFC
- Hany Mukhtar - 79 - Nashville SC
- Jordi Alba Ramos - 78 - Inter Miami CF
- Hirving Lozano - 78 - San Diego FC
- Cristian Arango - 78 - SJ Earthquakes
- Aleksey Miranchuk - 78 - Atlanta United
- Ryan Gauld - 78 - Whitecaps FC
- Anders Dreyer - 77 - San Diego FC
- Pep Biel Mas Jaume - 77 - Charlotte FC
- Wilfried Zaha - 77 - Charlotte FC
- Hugo Lloris - 77 - LAFC
- Roman Bürki - 77 - St. Louis City SC
- Kévin Denkey - 77 - FC Cincinnati
- Hugo Cuypers - 77 - Chicago Fire FC
- Jonathan Bamba - 77 - Chicago Fire FC