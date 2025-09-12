EA Sports FC 26: Lionel Messi topper listen over best rangerte MLS-spillere

HQ

Som tilfellet var for Saudi Pro League-rangeringene, har de 26 best rangerte spillerne i USAs MLS vanligvis lavere tall enn i de mer konkurransedyktige regionene rundt om i verden, som Premier League og LaLiga. Når det er sagt, er det fortsatt noen veldig kjente fjes som topper denne oversikten, så for å se hvem som kan være verdig din EA Sports FC 26 Ultimate Team , sjekk ut de 26 beste MLS-spillerne nedenfor.