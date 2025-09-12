Gamereactor

nyheter
EA Sports FC 26

EA Sports FC 26: Lionel Messi topper listen over best rangerte MLS-spillere

Det er noen få kjente fjes som driver rangeringene i denne divisjonen av verdensfotballen.

HQ

Som tilfellet var for Saudi Pro League-rangeringene, har de 26 best rangerte spillerne i USAs MLS vanligvis lavere tall enn i de mer konkurransedyktige regionene rundt om i verden, som Premier League og LaLiga. Når det er sagt, er det fortsatt noen veldig kjente fjes som topper denne oversikten, så for å se hvem som kan være verdig din EA Sports FC 26 Ultimate Team , sjekk ut de 26 beste MLS-spillerne nedenfor.


  • Lionel Messi - 86 - Inter Miami CF

  • Heung Min Son - 85 - LAFC

  • Rodrigo De Paul - 84 - Inter Miami CF

  • Thomas Müller - 80 - Whitecaps FC

  • Sergio Busquets Burgos - 80 - Inter Miami CF

  • Ricard Puig Martí - 80 - LA Galaxy

  • Luis Suárez - 79 - Inter Miami CF

  • Marco Reus - 79 - LA Galaxy

  • Evander da Silva Ferreira - 79 - FC Cincinnati

  • Emil Forsberg - 79 - Red Bulls

  • Carles Gil Pareja - 79 - New England

  • Denis Bouanga - 79 - LAFC

  • Hany Mukhtar - 79 - Nashville SC

  • Jordi Alba Ramos - 78 - Inter Miami CF

  • Hirving Lozano - 78 - San Diego FC

  • Cristian Arango - 78 - SJ Earthquakes

  • Aleksey Miranchuk - 78 - Atlanta United

  • Ryan Gauld - 78 - Whitecaps FC

  • Anders Dreyer - 77 - San Diego FC

  • Pep Biel Mas Jaume - 77 - Charlotte FC

  • Wilfried Zaha - 77 - Charlotte FC

  • Hugo Lloris - 77 - LAFC

  • Roman Bürki - 77 - St. Louis City SC

  • Kévin Denkey - 77 - FC Cincinnati

  • Hugo Cuypers - 77 - Chicago Fire FC

  • Jonathan Bamba - 77 - Chicago Fire FC

EA Sports FC 26

