Eiriks mest hypede spill i 2020

2019 hadde ikke de samme storhetene som 2018, noe som har fått mange til å si at året som gikk var en skuffelse. Personlig synes jeg det er å ta i, for med spill som Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Outer Wilds, The Division 2, Borderlands 3, Death Stranding, Control og mange fler klager ikke jeg. Det er uansett ingen tvil om at dette herrens år 2020 virker mye mer spennende. Ikke bare siden vi får PlayStation 5 og Xbox Series X, men spillene som i skrivende stund er satt til å slippes de kommende månedene høres helt ufattelige ut. Om starten av mars og ut mai faktisk ender opp slik det ser ut nå kan du banne på at 2020 vil betraktes som et av tidenes beste spillår. Undertegnede kunne lett ramset opp tjue spill som helt klart skal skaffes, men for å ikke gjøre teksten altfor lang vil jeg begrense meg til ti av spillene jeg gleder meg mest til å prøve ut. La oss starte.

12 Minutes

Jeg er en av dem som ikke tenkte nevneverdig over Luis Antonios 12 Minutes da spillet ble avduket under PAX East i 2015, men det grep sannelig oppmerksomheten da en mye penere, finpusset og nysgjerrighetspirrende trailer dukket opp på Xbox-scenen i juni. Med det som høres ut som en interessant historie og en gameplaysyklus som fokuserer på puzzlelignende valgmuligheter klarer dette vesle prosjektet å vekke nok interesse hos meg til at det fortjener en plass på listen hvor resten av gjengen har millionbudsjetter og flere titalls og hundrevis av utviklere.

Cyberpunk 2077

Ja, CD Projekt Reds etterlengtede spill må selvsagt være på listen min også. Studioet har vist en fantastisk evne til å forbedre seg gjennom årene, og med The Witcher 3: Wild Hunt mente mange at de satte en ny standard for vestlige rollespill. Cyberpunk 2077 vil tydeligvis bygge videre på dette med en stor, ekstremt detaljert og variert by hvor nærmest alle valg vi tar får nevneverdige konsekvenser. Topp det hele med muligheten til å tilpasse karakteren vår akkurat slik vi vil, velge fremgangsmåten i oppdrag og dialoger selv, en verden fylt med liv og en historie som er skrevet av noen av bransjens beste så kan ikke engang litt usikkerhet rundt skytefølelsen stoppe meg fra å tro jeg vil rope "You're breathtaking!" når rulleteksten går over skjermen.

Dreams

Nå skrev jeg jo om dette i fjor også, men forventningene har ikke akkurat dempet seg etter å ha sett de helt underbare kreasjonene som har blitt skapt i løpet av Early Access-tiden. Bare på uker og måneder har folk klart å lage spill som lett kunne vært nye Wipeout, Final Fantasy, Doom, Silent Hill, Mario Kart, Tetris og helt unike opplevelser som knuser mye av det vi kan finne på Steam i disse dager. Media Molecule har lovet en rekke forbedringer, en historemodus og mer når Dreams endelig lanseres for fullt i februar, og oppdateringene vil bare fortsette å komme i månedene etter. Jeg kan ikke vente på å se starten på flere fantastiske karrierer for ferske spillutviklere i 2020.

Final Fantasy VII: Remake

Denne remaken havner på listen av mer nysgjerrighet enn ekstrem hype. I alle disse årene har jeg kun såvidt fått samlet gjengen etter denne eksplosive starten i originalen før turen alltid har gått til annet. Final Fantasy X er nemlig et av veldig få turbaserte spill jeg liker, men selve Final Fantasy VII-universet har fascinert meg med filmer og lovord fra venner. Siden remaken både endrer kampsystemet og leverer meget pen grafikk kan du derfor banne på at jeg vil prøve det ut. Da er det jo lov å håpe at dette blir en like stor remakesuksess for meg som Resident Evil 2 ble i fjor.

Ghost of Tsushima

Sucker Punch har alltid vært et studio jeg holder godt øye med. Alle spillene deres har underholdt meg i flerfoldige timer takket være sjarmerende presentasjon, et øye for detaljer, gode kontroller og en generell atmosfære som smitter over på meg. Derfor er det spennende å se nå som Sony virkelig åpner lommeboken og gir dem frie tøyler med en åpen verden i Japan. Vi har ikke sett veldig mye gameplay fra spillet enda, men det vi har sett virker ganske lovende. Med utfordrende kamper, aldeles nydelige omgivelser som stadig har fått folk til å spørre om det er til PlayStation 5, en setting som alltid har fascinert meg og et par detaljer offentligheten skal få vite mer om nærmere sommeren liker jeg å tro dette kan være det samme spranget for Sucker Punch som Horizon: Zero Dawn ble for Guerrilla.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Man vet til en viss grad hva man får med TT Games' Lego-spill, så jeg hopper sjelden ned i brikkene med mindre det er en franchise jeg digger. Dere som har fulgt med i timen vet at Star Wars er høyt oppe på listen min, og det forrige Lego-spillet jeg brukte mange timer på var Lego Star Wars: The Force Awakens. Der synes jeg humoren satt som et skudd mens gameplayet i stor grad leverte den gode kvaliteten vi har lært å forvente av studioene. De første trailerene fra Lego Star Wars: The Skywalker Saga har fått meg til å humre i like stor grad, så jeg håper at denne samligen av sagaen vil gjøre opp for en småskuffende avslutning av den nyeste trilogien.

Marvel's Avengers

Her kommer enda et spill som ikke akkurat har imponert meg særlig frem til nå, men hvor potensialet rett og slett er for stort til å gi opp enda. Med både Crystal Dynamics, Eidos Montreal og flere andre Square Enix-studioer bak roret er det ikke tvil om at den japanske utgiveren satser mye på å samle mange av Marvels nå ultrapopulære helter i et AAA-spill hvor engasjerende kamper, kult loot og en historie med skyhøye produksjonsverdier skal prøve å leve opp til filmenes suksess. Utviklere av spill som God of War, Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided og Destiny jobber med prosjektet, så på papiret skal dette kunne bli veldig kult. Forhåpentligvis klarer det å levere varene i kamp mot en rekke lovende spill i samme periode.

Nioh 2

Japansk kultur? Check. Soulsaktig gameplay? Check. Velskapte overnaturlige skapninger? Check. Nei, jeg snakker ikke om Sekiro: Shadows Die Twice, men oppfølgeren til 2017s Nioh. Etter å ha prøvd både den lukkede alphaen og demoen er det ikke tvil om at Team Ninja ikke forandrer så mye på suksessoppskriften sin fra tre år siden, men det lille de har gjort med å ha mer varierte fiender, la oss slåss som en demon, tilby flere våpen å velge blant, tilsynelatende by på mer varierte omgivelser og forbedrede menyer forsikrer at jeg lett skal smette inn dette mellom Final Fantasy VII: Remake og Doom Eternal.

The Last of Us: Part II

Sjokkerende! Eirik gleder seg til oppfølgeren til et av ekstremt få spill han har vurdert å gi toppkarakter til. Samtidig er jeg en av dem som lett kunne klart seg uten en oppfølger etter en fantastisk avslutning i originalen. Dette sa jeg dog også etter Uncharted 3: Drake's Deception, og flere jeg har snakket med hos Naughty Dog sier de aldri lager oppfølgere med mindre de føler både historien og gameplayet rettferdiggjør det. Etter å ha sett gameplayklippene fra fjorårets hands-on virker det helt klart som om de mener alvor. Ved å introdusere nye karakterer og hinte til spennende detaljer virker det som om historien i kjent stil vil dra meg inn i de sene nattetimer, mens gameplayet forbedres med flere valgmuligheter, ultrarealistiske fiender som det vil gjøre vondt å drepe og et par hemmeligheter Ola og Kari Nordmann kanskje ikke får vite om før spillet lanseres engang. 17. mai er vi så glad i, for da er vi bare 11 dager unna lanseringen av et spill som uten tvil vil huskes i lang tid fremover.

Resident Evil 3

Resident Evil 2 klarte såvidt å skyte kneskålene av Sekiro: Shadows Die Twice slik at det ble undertegnedes favorittspill i 2019, så forventningene til remaken av Resident Evil 3: Nemesis er selvsagt ikke små. Overraskelsesaspektet vil ikke bli like stort denne gangen, men jeg liker uansett å tro at den langtannede Nemesis, Jill Valentine, noen nye mekanikker og små endringer av originalens historie vil gjøre sitt for at denne remaken gjør sitt for at en Resident Evil-remake havner høyt oppe på årets spill-listen min to år på rad. Hvem vet..kanskje Resident Evil Resistance er såpass bra at det bare gjør pakken enda bedre også?

Watch Dogs: Legion

Hackerverdenen i Watch Dogs har fenget meg fra første stund, og av min mening har spillene blitt stadig bedre. Watch Dogs: Legion trengte derfor ikke å vises engang før det hadde min interesse. Bare det å høre at spillet var satt i London plantet spillet rett på radaren min, så det at utviklerne fortalte meg om et spennende system som vil la oss ta kontroll over nesten hvem vi vil i spillet var bare toppen av kransekraken. Om Ubisoft klarer å levere det de håper kan vi se frem til et meget variert spill som virkelig lever opp til det såkalte sjangerbegrepet sandkassespill. I stedet for å bare jakte på det beste våpenet og hackeferdighetene vil jeg også jakte på den beste figuren i Englands hovedstad. Dette bygget på de allerede gode grunnsteinene fra forgjengerne levner liten tvil om at dette vil underholde. Spørsmålet er bare om det fortsatt vil bli litt for likt "alle andre Ubisoft-spill" eller ei. Vi får se hva utsettelsen fører til.

Selv med elleve spill på listen er det fortsatt en rekke andre jeg helt klart vil prøve ut og som mange av dere nok ser mer frem til enn meg. Med spill som Doom Eternal, Gods & Monsters, Dying Light 2, Spiritfarer, Tell Me Why, Persona 5 Royal, Minecraft Dungeons, Bravely Default II, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Ori and the Will of the Wisps, Animal Crossing: New Horizons, Outriders, Halo Infinite, Psychonauts 2, No More Heroes 3, Elden Ring og en drøss med andre spill virker det som om 2020 kan bli et av tidenes beste spillår. Da har jeg ikke engang nevnt spill vi ikke har en dato for enda eller som ikke har blitt annonsert. Hold dere fast, folkens, for hypetoget vil aldri stoppe de neste 363 dagene.

