Eksklusivt: Out of Sight utvides med Stage Fright DLC i 2026

2025 var et svært travelt år for den svenske utvikleren The Gang, som lanserte puslespill- og skrekkeventyret Out of Sight i mai, og deretter grunnla et indie-studio som vil fokusere på brukergenererte og samfunnsdrevne spill i løpet av høsten.

2026 blir tydeligvis ikke mindre travelt for utviklingsteamet, for Gamereactor kan nå eksklusivt rapportere at Out of Sight snart skal utvides med en egen DLC under navnet Stage Fright.

Fra det vi kan se i teaser-traileren nedenfor, vil det se Sophie tilbake til herskapshuset og forsøke å frigjøre flere fangede sjeler, alt ved å våge seg til nye områder som vi ellers ikke fikk utforske før. Naturligvis vil dette føre til nye gåter som skal knekkes og også skremmende skurker å unngå, inkludert det som kan være retur av Clayton, som kan sees i de første sekundene av traileren og i nøkkelbildet ovenfor.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når Stage Fright DLC vil lanseres for Out of Sight, men det er bekreftet at det kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch i 2026.

Dette var heller ikke alle de gode nyhetene som The Gang hadde å dele eksklusivt med Gamereactor heller, da utvikleren avslørte at Out of Sight får en permanent prisreduksjon. Dette gjelder først på Steam, men det vil etter hvert også påvirke de andre plattformene, noe som betyr at fans vil kunne sjekke ut det unike eventyret i andrepersonsperspektiv til en enda rimeligere pris.

Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å spille Out of Sight, må du huske å lese hele vår dedikerte anmeldelse her, og til og med få med deg vårt nylige intervju med The Gang om spillet nedenfor.