Elden Ring sin Shadow of the Erdtree har mer enn 5 millioner spillere

Mens så godt som alle anmeldere, inkludert Troels, elsker Elden Ring sin Shadow of the Erdtree-utvidelsen, har mange vanlige spillere begynt å lufte sine frustrasjoner over klassiske FromSoftware-greier: hvor utfordrende det er og tekniske mangler. Dette har åpenbart ført til at spillet og DLC-en har fått enda mer oppmerksomhet, noe Bandai Namco og utviklerne kan være veldig glade for på flere måter.

FromSoftware avslører at mer enn 5 millioner mennesker har kjøpt Elden Rings Shadow of the Erdree-utvidelse. Dette betyr at omtrent hver femte person som eierspillet har skaffet seg DLCen, ettersom Elden Ring hadde solgt mer enn 25 millioner eksemplarer for to uker siden. En flott prosentandel for et spills DLC, så det er ganske interessant og prisverdig at utviklerne fortsetter å gjenta at Shadow of the Erdtree vil være Elden Rings eneste utvidelse.