Elden Ring YouTuber gir ut massiv bok som samler all historien fra basisspillet, utvidelsen og Nightreign

Selv om det er mange lore YouTubere som graver i FromSoftwares verk, er ingen mer kjent enn VaatiVidya. Han har lest gjenstandsbeskrivelser før det var kult, og fortsetter å utvikle innhold av høy kvalitet som setter sammen historier FromSoft stort sett er for late til å fortelle i klare termer.

Nå er han i gang med sitt hittil største prosjekt på Elden Ring, i samarbeid med forlaget Tune & Fairweather. Hans nyeste bok, Lore Bound: Elden Ring Explained samler all kunnskapen hans fra grunnspillet, Shadow of the Erdtree-utvidelsen og Elden Ring: Nightreign.

"Mine gamle videomanus vil bli oppdatert, nye illustrasjoner vil bli bestilt, og alle anstrengelser vil bli gjort for å sikre at hver side er tydelig og engasjerende," skriver han i et innlegg på YouTube. "Det kommer mer å si om denne boken senere, når jeg har et fysisk eksemplar i hånden."

Akkurat nå er Lore Bound tilgjengelig for forhåndsbestilling på Tune & Fairweathers nettsted, men den kommer ikke før i 3. kvartal 2026, så hold øynene åpne for mer informasjon om denne definitive Elden Ring lore-guiden.

