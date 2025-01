Elon Musk og Asmongold er i en opphetet krangel etter at Twitch-streameren kalte ham en "falsk gamer"

HQ

Elon Musks ferdigheter som gamer har blitt sterkt trukket i tvil av spillverdenen, da gamere beskyldte ham for å jukse i Diablo IV og Path of Exile 2. Etter dette skjøt Elon Musk tilbake mot kritikerne som tvilte på at han faktisk spilte.

Ting ble ikke bedre da han livestreamet seg selv og spilte Path of Exile 2 for å motbevise tvilerne. Under strømmen påpekte flere seere at Musk gjorde mange nybegynnerfeil og virket ukjent med spillets grunnleggende mekanikk. Dette er spesielt bemerkelsesverdig fordi Musk hevder at han nådde nivå 97 i hardcore-modus på egen hånd, noe som betyr at hvis karakteren din dør en gang, er det over. Dette gjør prosessen med å nå et så høyt nivå både vanskelig og tidkrevende. Med tanke på at Elon også er en svært travel mann, er det rimelig å stille spørsmål ved hvordan han finner tid til å spille spill. Mange spillere hevder at han kan ha ansatt folk for å "booste kontoer".

En av de som konfronterte Musk mest var streameren Asmongold, eller Zack Hoyt, som han er kjent som. Han gikk så langt som å love at han ville begynne å strømme på X (tidligere Twitter) hvis Musk kunne bevise at han hadde fått karakteren sin opp på nivå 97 på egen hånd. Siden den gang har Elon Musk ikke bevist noe for noen, men på den annen side har han fjernet Asmongold fra X, lekket private meldinger mellom de to, fjernet strømmerens blå verifiseringsmerke fra X, og ser nå ut til å være mest fokusert på å angripe ham med ulike beskyldninger. Musk har blant annet uttalt at Asmongold er god til å snakke dritt på Twitch, men ikke særlig god til å spille spill. Musk har også hevdet i nå slettede innlegg at han allerede har bevist sine ferdigheter, ikke bare i Path of Exile 2, men også i andre spill, gjennom hundrevis av livestrømmer.

Hvem tror du mest på i argumentet, Elon Musk eller Asmongold?