Emma Stone tror på romvesener

I den kommende Yorgos Lanthimos-filmen Bugonia gjenforenes Emma Stone igjen med regissøren, denne gangen for å spille en administrerende direktør som noen ganske sære typer tror at hun i virkeligheten er et romvesen som har blitt sendt til jorden for å ødelegge planeten.

Som en del av den voksende globale turneen for Bugonia har Stone dukket opp på filmfestivalen i Venezia, hvor hun på en pressekonferanse delte noen ganske interessante tanker om romvesener. Skuespilleren offentliggjorde rett og slett sin tro på utenomjordiske, om enn ikke små grønne menn som dukker opp i flygende tallerkener, men snarere sannsynligheten for at det finnes liv andre steder i kosmos.

I følge The Guardian forklarer Stone: "Jeg vet ikke om de ser ned på oss, men et av mine favorittmennesker noensinne er Carl Sagan, og jeg ble vilt forelsket i filosofien og vitenskapen hans, og hvor genial han er.

"Han trodde veldig sterkt på [at] ideen om at vi er alene i dette enorme, ekspansive universet - ikke at vi blir overvåket - er en ganske narsissistisk ting. Så, ja, jeg kommer ut og sier det: Jeg tror på romvesener."

Hva er din holdning til romvesener, og er du enig med Stone i at det finnes liv der ute ... et eller annet sted?