En 30-årsjubileumskonsert på Chrono Trigger er planlagt i Japan i januar

Square Enix har kunngjort planer om å arrangere en stor Chrono Trigger -konsert i Japan i begynnelsen av 2026. Målet med arrangementet er å markere det store 30-årsjubileet for JRPG-spillet, og live-showet skal kombinere musikk fremført av et fullt orkester og kjente scener fra spillet.

I henhold til kunngjøringen for showet blir vi fortalt følgende :

"Chrono Trigger feirer 30-årsjubileum. Dette elskede eventyret, som overskrider tid, vil bli brakt tilbake til livet med de fantastiske melodiene til et fullt orkester og berømte scener fra spillet. Opplev følelsene fra den gang, vevd sammen av musikken og det visuelle på konsertstedet."

Forestillingen vil bli fremført på Tokyo International Forum Hall A, og datoene den er planlagt til er 17. og 18. januar, hvor sistnevnte dato til og med inneholder to forestillinger på samme dag.

Forestillingen fremføres av Tokyo Philharmonic Orchestra og dirigeres av Nicholas Bach. Billetter til forestillingen vil bli solgt i Square Enix e-butikk, med de beste plassene registrert til 11 000 yen og de andre plassene til 8 800 yen.

Hvordan planlegger du å feire 30 år med Chrono Trigger?

