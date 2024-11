En Minecraft -verden kan komme til en fornøyelsespark nær deg

HQ

Disney er verdensledende på temaparker, men det nest største temaparkkonglomeratet i verden er Merlin Entertainments, som driver og eier ulike parker og attraksjoner rundt om i verden, blant annet Alton Towers, Legoland, Sea Life, Madame Tussauds, og London Eye i Storbritannia. Grunnen til at vi forteller deg dette, er at Merlin nylig vant rettighetene til å skape temaverdener basert på Minecraft, noe som betyr at et Minecraft -land kan være på vei til en temapark nær deg.

Vi er blitt fortalt at Merlin og Mojang vil samarbeide om to attraksjoner til å begynne med fra 2026 i Storbritannia og 2027 i USA. Disse vil enten komme i form av steder i eksisterende parker eller attraksjoner i bysentrum i stedet. Det er uklart hvilke parker/byer som er målet først (selv om vi vil vite mer senere i dag), men dette er ikke første gang Merlin samarbeider med en videospillprodusent, ettersom det tidligere hadde en avtale med Sega som førte til opprettelsen av Sonic Spinball ride på Alton Towers.

Kayleen Walters, visepresident for franchiseutvikling for spill hos Microsoft, uttalte: "Vårt store og mangfoldige fellesskap er alltid på utkikk etter nye muligheter til å utforske og engasjere seg med Minecraft, og vi er glade for å bygge berøringspunkter rundt om i verden som vil overraske og glede dem. Disse nye, virkelige Minecraft -opplevelsene vil ikke bare utvide fellesskapet vårt, men også gi fansen mange flere muligheter til å fordype seg i Minecraft -verdenen på måter de aldri hadde forestilt seg."

Det som er oppgitt er at denne avtalen vil koste Merlin £ 85 millioner for bare de to første attraksjonene, noe som viser at dette kan være selskapets største avtale siden det ble inngått et samarbeid med Lego for mange år siden.

