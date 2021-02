Er God of War verdt en ny gjennomspilling på PS5?

Du ser på Annonser

For ikke så lenge siden slapp Sony Santa Monica Studio en oppdatering for neste generasjons konsoller til God of War uten forvarsel, og bringer med det en forsterket og forbedret opplevelse av det fantastiske spillet. Oppdateringen til PS5-versjonen av PS4-spillet inneholder støtte for 60 fps, 4k oppløsning, langt kortere lastetider og noen andre kjekke oppgraderinger for å dra nytte av kraften i PlayStation 5-maskinen. Jeg tok turen tilbake til Midgard som den nådeløse greske krigeren på PS5 for å finne ut om oppgraderingen er verdt tiden din, og jeg må si jeg ble imponert.

Først og fremst må jeg påpeke at dette ikke er en ny anmeldelse av God of War, men om du ikke har lest den originale kan du finne Eiriks anmeldelse her. Dette er kun for å finne ut om PS5-oppdateringen av spillet er verdt å teste ut, eller om det er verdt å kjøpe spillet om du ikke har gjort det allerede.

Er du så heldig at du allerede har sikret deg en PS5, og har brukt mange timer allerede på å spille spill som er laget til denne konsollen vil du mest sannsynlig ikke merke den store forskjellen med God of War i denne oppdateringen. Tar du derimot turen tilbake til PS4-versjonen av spillet merker du fort hvor store forskjellene er (sjekk ut videoen i toppen av artikkelen). Det visuelle er så utrolig mye klarere og mer detaljert, lastetidene er ekstremt mye kjappere og 60 fps gjør at det hele flyter så mye bedre.

Her kan du se PS4-versjonen til venstre, og PS5-versjonen til høyre.

I tillegg til å se mye skarpere ut tillater den forbedrede oppløsningen en helt annen detaljvisning av ting som trær og Kratos sitt skjegg. Spranget mellom generasjoner har med denne oppdateringen gjort God of War til en estetisk nydelig spill som ikke føles begrenset på grunn av den begrensede kraften til PS4-maskinen.

Solide 60 bilder i sekundet er så godt som det dobbelte av det vi opplevde på PS4 (God of War hadde varierende bildeoppdatering basert på hvor tunge scenene var), og dette gjør at kampscener flyter smertefritt, og gjør filmscenene enda mer spennende.

Oppdateringen fokuserte først og fremst på oppløsning og bildeoppdatering, men PS5-maskinen har såpass mye kraft i seg at det naturlig nok gir kortere lastetider også, og de er virkelig korte. God of War har godt skjulte innlastingsskjermer med unntak av hurtigreise-systemet, men nå er alle de små innlastingsskjermene som plopper opp nærmest ikke-eksisterende. PS5-maskinen suser gjennom de i såpass stor hastighet at du knapt rekker å vandre rundt i grenene i Yggdrasil før du er tilbake i aksjon. Den korte lastetiden er også tydelig ved oppstart av spillet, og det tar ikke mange sekundene fra du er på hjemskjermen til PlayStation 5 til du kan svinge rundt med Leviathan-øksen.

Selv om dette er en ny måte å oppleve God of War med flere hestekrefter er det også alt som er nytt. Du kommer ikke til å finne nytt innhold her, og det er egentlig helt greit ettersom Sony Santa Monica Studio virker å putte alle sine ressurser inn mot det å lage oppfølgeren til dette fantastiske spillet. Uansett vil jeg anbefale deg å bruke litt nedlastingstid på dette spillet enten du har gått i Kratos' støvler tidligere eller om det er ditt første møte med spillet. Et tett på perfekt spill er nemlig blitt enda bedre.