Et Leap of Fail, Expanding Arkham og Supernatural San Andreas: Her er noen av Gamereactors favoritt-påskeegg

Nok en gang er det tid for påske. Denne høytiden er kjent for sine religiøse bånd, men den har også blitt en høytid for å feire vårens begynnelse og for å kose seg med store mengder sjokoladeegg. Apropos egg, som vi gjorde i fjor, kommer vi til å markere denne perioden av året ved nok en gang å fremheve en samling påskeegg i videospill som fortsetter å skille seg ut for oss.

Ben: The Witcher 2: Assassins of Kings' Leap of Fail

Selv om jeg var fristet til å bare gå tilbake til Call of Duty Zombies-verdenen og fremheve et annet av de tidløse og episke påskeeggene i modusen, fant jeg ut at det i år ville være hyggelig å gjøre en marginal endring. Derfor bytter vi ut de levende døde med drapsmenn, ved å vende oss til Assassin's Creed-referansen i The Witcher 2: Assassins of Kings. Like i starten av spillet, under angrepet, kan Geralt finne en merkelig kledd person som tydeligvis har falt fra stor høyde. I nærheten av ballistaen under beleiringen vil du sannsynligvis legge merke til en person kledd i en hvit kappe som ligger flat på bakken i nærheten av en haug med halm. Det er også et merkelig plassert tårn bak personen, noe som tydeligvis betyr at noen tok et sprang i tro, men tydeligvis ikke trodde nok. Et langt fall og en bråstopp, og som Geralt sier når du nærmer deg det knuste liket: "Jeg antar at de aldri lærer."

Du kan se Leap of Fail som fanget av YouTuber Moziz nedenfor.

Alex: Overnaturlige San Andreas i Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V er et massivt spill, stappfullt av påskeegg. Noen snubler du over på egen hånd. Andre tok det flere måneder før noen la merke til, og krever en kjapp Google-søk for å være sikker på at du får dem med deg neste gang du bestemmer deg for å herje i gatene som Trevor, Franklin og Michael. Vi kombinerer to påskeegg i ett her, og tar en titt på både det frosne romvesenet og Bigfoot-opptredenen du kan finne i Grand Theft Auto V. Det frosne romvesenet dukker opp helt i starten av spillet, når du kjemper deg ut av et bankran som har gått galt som Michael. Når du kjører bilen av gårde, tar du til høyre og svinger av veien idet du kommer opp mot en bro med en elv som renner under. Rett under broen finner du et frossent lik av et romvesen. Ganske stilig, ikke sant? Den andre overnaturlige hendelsen finner sted senere, når du igjen spiller som Michael i oppdraget Predator. Der skal du bruke en rifle med termisk sikte for å drepe O'Neil-brødrene. Hvis du zoomer inn på oppdragsområdet nederst til høyre, vil du se det termiske omrisset av bigfoot i et kort sekund. Sørg for at du har kameraet klart, for Bigfoot forsvinner kort tid etter.

Sjekk ut begge påskeeggene i YouTube-videoene fra Typical Gamer og GTA Series Videos nedenfor :

Magnus: Oppdager Arkham Citys byggeplaner i Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum var fylt til randen med skjulte beskjeder, dype historier og pirrende referanser, og derfor brukte broren min og jeg uke etter uke på å gå gjennom hver eneste del av det labyrintlignende asylet, spent på hva som skjulte seg rundt neste hjørne. Jeg husker den lørdagsmorgenen da jeg, lett bakfull, lette gjennom Quincy Sharps kontor og kom over tegningene til det som til slutt skulle bli Arkham City-prosjektet. Rocksteady skulle avsløre oppfølgeren formelt ikke lenge etter, men allerede da var det forbløffende å snuble over noe som helt sikkert var knyttet til seriens fremtid. Selv om 2009 ikke var analogt på noen måte, spredte ikke ryktene om slike oppdagelser seg på langt nær så raskt som de gjør i dag, så dette var, tro det eller ei, en fullstendig overraskelse, og som de Batman-fansen vi er, var begeistringen vi begge følte den morgenen til å ta og føle på.

Alex: Kose med en tyranid i Warhammer 40,000: Space Marine II

Tyranidene er en av galaksens største plager i Warhammer 40 000-universet. Det finnes uendelig mange av dem, og selv om de kan se litt søte ut i miniatyrform på bordet, er de alt annet enn et koselig kjæledyr slik de er i historien. Du kommer til å bruke timevis på å knuse dem til insektsmasse i Warhammer 40,000: Space Marine II, men i det første oppdraget kan du finne en som ikke har noen intensjoner om å skade deg, og som du faktisk kan klappe. På Avarax kommer du til et punkt der du kan tilkalle heisen via en konsoll, deretter aktiverer du en annen konsoll og venter på lydkøen, noe som betyr at du nå har fått inn ni tyranider som du skal finne i den neste delen av oppdraget. Bli kvitt dem alle, og du vil finne en vennlig hormonjævel som ligger i en korridor og lar seg klappe etter eget ønske.

Sjekk ut videoen nedenfor for hvordan du finner alle ni Tyranids, med tillatelse fra YouTuber Kimber Secundus :