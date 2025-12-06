Et par ledetråder kan tyde på at Nintendo har Donkey Kong DLC på vei for Mario Kart World

HQ

I dag er det seks måneder og én dag siden Mario Kart World hadde premiere, uten at noe nytt innhold har blitt lagt til siden den gang. Likevel står spillet på egne ben og fikk gjennomgående positive anmeldelser, selv om det ikke helt kunne måle seg med Mario Kart 8 Deluxe, da det fikk en del kritikk for at banene var litt for begivenhetsløse.

Denne uken ble det imidlertid endelig lansert en større oppdatering som løste noen av disse problemene ved å legge til nye layouter for å skape større variasjon i spillet. Og kanskje er det mer i vente? GamesRadar har lagt merke til at det tilsynelatende er Donkey Kong-ting på gang, med Nintendo Today-appen som nå har et nytt Donkey Kong-tema og datautvinning som avslører at en animasjon med King K. Rool (Donkey Kong Bananza-sjefen) vil bli spilt 15. desember - kort tid etter The Game Awards.

I tillegg til dette er det faktum at stemmeskuespillerne for både King K. Rool og Void Kong også er på rollelisten for Mario Kart World, som vi tidligere har rapportert. Ingen av dem er imidlertid med i spillet, noe som får mange til å tro at de er på vei som DLC.

Hver for seg er dette svake bevis, men sammen tegner de et bilde av at Nintendo kan ha en DLC-overraskelse med primat-tema i vente for sitt anerkjente kartspill, og det virker fullt mulig at vi får vite hva det er under The Game Awards den kommende uken.

Hva tror du om disse tre apeledetrådene ... tilfeldigheter eller har de noe på gang?