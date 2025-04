F1 25: Braking Point er tilbake og bedre enn noensinne

HQ

Jeg har allerede skrevet to forhåndsvisninger om F1 25, med fokus på forbedringene i Karriere og Mitt team og deretter endringene fra år til år, men ærlig talt er det denne jeg virkelig har gledet meg til å fortelle dere alt om. Selv om forbedret kjøring er viktig og en håndfull justeringer av kampanjesidene i spillet er verdt å merke seg, har Braking Point stort sett blitt stedet å være og tingen å snakke om i nye F1-spill. Hvorfor er det slik? Fordi det vanligvis er den delen av spillet som endrer seg mest hver gang det kommer. For F1 25 er dette absolutt tilfelle, og er på vei til å bli det beste Braking Point -kapitlet til dags dato.

For alle som lurer på hvorfor Braking Point kommer når det gjør, så er det narrative kapittelet i serien knyttet til ujevne årganger og ledet av den kreative lederen Gavin Cooper. Derfor var det ikke med i F1 24 og vil sannsynligvis heller ikke være det i F1 26 når vi kommer til det punktet. Men den gode nyheten er at mellomrommet mellom nye Braking Point -kapitler betyr at når den kommer tilbake, har den vanligvis interessante ting å snakke om, og dette er nettopp tilfellet igjen.

Årets historie, kjent som Braking Point 3, bygger på det forrige kapittelet ved å se Konnersport rykke ytterligere opp på gridden og nå innta sin plass blant de beste i F1-verdenen. Den første historien handlet om å konkurrere bakerst i feltet med et svakere team, den andre om å kjempe i midten av feltet, og nå har de en meget kapabel bil som kan utfordre Red Bull om tittelen. Og det er det denne historien handler om: Konnersport håper på tittelen, samtidig som de håndterer utfordringen som følger med to talentfulle førere som ønsker å skrive seg inn i F1-historien.

Den tidligere antagonisten Devon Butler er nå mer til stede som trener, mens Aiden Jackson opererer som en Konnersport -fører sammen med det voksende talentet Callie Mayer. Casper Akkerman er fortsatt teamets sjef, og som spiller må du hoppe mellom de to førerne og Akkerman, og fylle ulike ansvarsområder underveis. Dette kan være mer forretnings- og teamfokusert, som å akseptere eller håndtere sponsormuligheter som Akkerman, samtidig som du beskytter teamet ditt mot innfallene til den nye eieren. Som Jackson og Mayer er ideen å bevise hva du kan på banen, og selv om det noen ganger er lineært og skriptet - du må for eksempel vinne et løp som Mayer - må du noen ganger velge hvem du vil kjøre som nå, og dette fører historien på Braking Point nedover en forgrenet sti mot en av flere avslutninger. Det er en interessant dynamikk som gjør det mulig for spilleren å sette sitt eget preg på historien, og det vil jeg bare berømme.

Når det gjelder selve spillingen, er dette veldig mye det samme som tidligere. Du får kontroll over en bil flere runder inn i et løp og får beskjed om å vinne eller nå en viss posisjon før det rutete flagget vises. Alt annet enn suksess, og du må prøve dette kapittelet på nytt. En av de viktigste forskjellene bygger på det jeg antydet i min første forhåndsvisning, ved at aktivitetene før og etter løpet nå er mer oppslukende og mindre merkelige, med intervjuer som føles mindre vanskelige og tvungne for en.

Området som jeg la merke til den største endringen var imidlertid i selve mellomsekvensene, ettersom det å forlate PS4 og Xbox One betyr at Codemasters har vært i stand til å bruke Nvidias ansiktsforbedringsteknologi, som audio2face, som mer nøyaktig genererer ansiktsuttrykk avhengig av lyden og dialogen til en karakter. Det dette gir i praksis er klippescener som er ærlig talt fantastiske og noen av de beste jeg har sett på lenge. De er av så god kvalitet at når spillet går over til å vise karakterene i spillet, f.eks. i de nevnte intervjuene, fremstår karakterene som uhyggelige og litt skremmende. De er egentlig ikke noe annerledes enn før, men sammenlignet med Braking Point mellomsekvensene, vel... Det er som natt og dag.

Når du tenker på at Braking Point nå kan mates direkte inn i Career Mode, slik at du kan fortsette reisen med Konnersport i 10 nye sesonger med fartsfylt action, er det egentlig ikke så mye annet å si om denne modusen enn at den bør være ditt første stopp når du starter opp F1 25 i slutten av mai, og at det sannsynligvis vil være den delen av spillet som fester seg mest hos deg i tiden som følger. Kanskje Codemasters burde legge flere av eggene sine i Braking Points kurv...?