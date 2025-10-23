Gamereactor

Halo Infinite

Få tak i Spartan-smykker med de nyeste tilskuddene til King Ice' Halo-kolleksjon

To nye smykker har blitt annonsert for samarbeidet.

HQ

Denne uken er en stor uke for Halo fans, da World Championships finner sted i Seattle, hvor Halo Studios vil være på plass for å presentere en smakebit av fremtiden til serien. Hvis det er noe som faller i smak, hvorfor ikke feire anledningen med litt bling?

King Ice har avslørt neste del av samarbeidet med Halo, som inkluderer to nye halskjeder som hyller serien. Den første er en ring på et kjede som er ment å ligne Halo-serien, og den er laget av messing med hvitgullbelegg og VVS diamantsimulerende steiner. Det andre er fokusert på Cortana og ligner AI-brikken på et kjede, også dette laget av messing, med en hvitgullbelegg og selvlysende steiner.

Hver ring koster £60,83, og du kan bestille dem i dag.

