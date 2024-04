Fallout 4 blir penere og bedre på PC, PS5 og Xbox Series om to uker

HQ

Bethesda overrasket ingen da de i midten av desember i fjor plutselig kunngjorde at "next-gen"-oppgraderingen av Fallout 4 og PS5/Xbox Series-versjonene ble utsatt til 2024. Dette fikk meg til å tro at de ønsket å ha disse tingene klare til premieren på Amazons fantastiske Fallout-serie. Det virker som om det var planen, men at de bare trengte litt mer tid.

Vi blir fortalt at den gratis "next-gen"-oppdateringen til Fallout 4 blir tilgjengelig 25. april, og at dette selvsagt også betyr at PS5- og Xbox-versjonene lanseres samme dag. Disse versjonene av spillet vil gi oss mulighet til å velge mellom en Performance-modus med 60 fps og en Quality-modus med bedre bildeoppløsning, samt stabilitetsforbedringer og andre uspesifiserte rettelser.

Ikke at de som fortsatt koser seg på PS4 eller Xbox One trenger å føle seg utenfor, for disse utgavene vil også få en gratis oppdatering den 25. april som gir stabilitetsforbedringer, innloggings- og oppdragsfikser.

Alle oppdateringer vil også inneholde en rekke gratis Creation Club-gjenstander, så jeg tror vi trygt kan si at Fallout 4 sin økte popularitet i forkant av serien bare var begynnelsen.

Kommer du til å vende tilbake til eller endelig kjøpe Fallout 4 nå?