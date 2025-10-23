Fallout viser et nytt blikk på sesong 2 med nye actionfigurer

HQ

I dag, den 23. oktober, er det Fallout-dag. Selv om vi ikke forventer noen kunngjøringer på atomnivå som en avsløring av Fallout 5 eller noe sånt, er det fortsatt mye å glede seg over andre steder i ødemarken. McFarlane Toys har nemlig avslørt noen nye Fallout-actionfigurer, inspirert av spillene og Amazon-serien.

Lucy, Maximus i en ny drakt med kraftrustning, Hank MacLean og mer er med i dette nye sortimentet, men kanskje mest interessant for fansen er den nye Deathclaw-figuren, som kanskje nettopp har gitt oss vår første titt på hvordan en vil se ut i showet.

Med en lang, slank ramme, skjellkledd hud og horn som ser ut som om de kan slå gjennom hvelvdører, ser seriens versjon av Deathclaw absolutt dødelig nok ut som miniatyr, men vi får se hvor godt den kommer til sin rett som skapning i serien senere i år når Fallout sesong 2 sendes.

