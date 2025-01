FC Barcelonas president sier at klubben ble utsatt for en "lynkrig" mot klubbvåpenet: "Dette bekrefter at vi er mer enn en klubb"

HQ

Joan Laporta, FC Barcelonas president, holdt tirsdag en pressekonferanse for å forklare alle kontroversene rundt inskripsjonene til spillerne Dani Olmo og Pau Víctor: avvist av LaLiga og det spanske forbundet fordi klubben ikke oppfylte sine forpliktelser rundt Ligaens strenge økonomiske regler i tide, som kun tillater klubber å bruke en viss sum penger på spillerlønninger avhengig av deres inntekt.

Dette har vært det største diskusjonstemaet i sportsverdenen i Spania de siste tre ukene, og til tross for LaLigas ugunstige avgjørelser, grep den spanske regjeringen inn og innvilget Barcelona et føre-var-tiltak som tillater registrering av begge spillerne mens saken utredes videre i løpet av de neste tre månedene.

I løpet av de siste ukene har mange av motstanderne krevd Laportas avgang, men i dag, med den spanske regjeringen i ryggen (og to dager etter at de vant den spanske supercupen), sier Laporta at alt dette har vært et orkestrert angrep mot klubben, "mot våpenskjoldet".

"Når Barça gjenoppstår, dukker det opp ulike aktører som gir en skammelig fortelling"

"Hendelsene de siste ukene bekrefter Barças styrke og går imot de apokalyptiske fortellingene som fremsettes i visse områder på grunn av mangel på kunnskap eller ond tro", sa han i begynnelsen av pressekonferansen.

"Denne fremgangsmåten har skjedd igjen. Nok en gang er jeg glad for at det ikke gikk bra for dem. De slapp ikke unna med det. De forsøkte å kvitte seg med oss, men vi jobbet godt. Det gode arbeidet til ledelsen har bidratt til å nå 1:1 [financial fair play] og registreringen av Olmo og Víctor. Dette var en blitzkrig. Et angrep på våpenskjoldet. Og våpenskjoldet kan ikke røres eller besudles."

Han fastholder at klubben gjorde ting bra rundt kontraktene til Olmo og Víctor og de økonomiske avtalene som Nike eller salget av Camp Nou-balkonger til investorer fra Midtøsten, uten å improvisere, og insisterer på at Barcelona har vært offer for et koordinert angrep som ikke fungerte: "Vi vet hva Barça representerer. Hvis du ser tilbake på Barças historie, kunne du ha forutsett disse reaksjonene. Når Barça gjenoppstår, dukker det opp ulike aktører, med støtte fra media, for å gi et narrativ som ikke har noe med virkeligheten å gjøre".

På pressekonferansen takket han også de spanske fotballklubbene som ikke har posisjonert seg mot Barcelona og CSD (Det høye idrettsrådet). Noen klubber, som Atlético, klaget over at myndighetene hadde gitt Barcelona en fordelaktig behandling. Blant disse var ikke Real Madrid, og Laporta takket indirekte Real Madrid-president Florentino Pérez for hans støtte i denne saken, som mange oppfatter som "medskyldig taushet".