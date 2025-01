Fotballklubber i Spania klager over "regjeringsinngrepet" som er gunstig for FC Barcelona

HQ

Atlético de Madrid er et av de første lagene som hever stemmen mot forholdsreglene som FC Barcelona har mottatt fra det høye idrettsrådet (CSD, en organisasjon som er avhengig av den spanske regjeringen) som strider mot Ligaens og det spanske fotballforbundets (RFEF) avgjørelser og tillater to spillere, Dani Olmo og Pau Víctor, å spille til tross for at klubben ikke overholder Ligaens økonomiske regler.

Debatten har pågått i flere uker, og kontroversen er enorm, for nå mener mange klubber at FC Barcelona har fått en gunstig behandling og, som det heter i uttalelsen fra Atlético de Madrid, "setter det nåværende systemet i fare og setter spørsmålstegn ved spillereglene".

Klubben, som ledes av Enrique Cerezo, gjengir LaLigas presidentens tweet fra dagen før, der han applauderer den spanske ligaens økonomiske kontroll, et sett med regler som har gjort "fotballen til en solvent sektor, en prosess som beundres internasjonalt", balansert konkurransen og reddet flere historiske klubber fra konkurs i prosessen.

I uttalelsen forklares det at klubben, for å overholde LaLigas regler, har gjort en "enorm innsats" for å øke kapitalen, slik at de kan konkurrere på et meget høyt nivå. Men "dette statlige inngrepet skaper en veldig farlig presedens, ettersom det åpner døren for å bryte reglene og gjøre de alvorlige feilene fra fortiden. Uten klare og like regler for alle er det ikke mulig med rettferdig konkurranse".

Las Palmas klager over "vilkårligheten" i prosessen

Atleti er ikke den eneste klubben som har uttalt seg, men det er få andre som har gjort det. Presidenten i Athletic Club Bilbao klaget på en pressekonferanse før Supercup-kampen mot Barcelona, og minnet om at "reglene er de samme for alle".

Las Palmas, et lag fra Kanariøyene, er enda hardere i sin uttalelse, der de sier at de er overrasket og "helt uenige", og at prosessen har "en følelse av vilkårlighet som er uforenlig med prinsippene om åpenhet og rettferdighet".

"Det er spesielt påfallende at denne resolusjonen har blitt vedtatt med uvanlig hastighet, uten å gi opphav til høring eller deltakelse av LaLiga og RFEF, sentrale aktører i forvaltningen av spansk fotball", og ber om at virkningene av disse tiltakene blir nøye gjennomgått og gjenopprette integriteten i konkurransen.

Det blir interessant å se om dette er isolerte tilfeller, eller om resten av de spanske fotballklubbene slutter seg til protestene. Mange fans er overrasket over Real Madrids "medskyldige stillhet", noe som kan tilskrives at Real Madrid-president Florentino Pérez trenger støtte fra Barcelona-president Joan Laporta i sitt"Super League"-prosjekt.