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Fernando Alonso har snakket om forventningene sine til Belgias Grand Prix denne helgen... og virker mer opptatt av VM-finalen: Spania møter Argentina søndag 19. juli, samme dag som løpet, kl. 21:00 CEST, 20:00 BST.

Alonso fortalte journalister (via Reuters) at «siden vi ikke forventer oss mye denne helgen, vil hovedfokuset på søndag være å komme meg hjem og se kampen, for å være ærlig.»

Alonso beklager at han, på grunn av hjemreisen, kanskje går glipp av første omgang og bare får sett andre omgang – et lignende problem som også vil ramme spanjolen Carlos Sainz og argentineren Franco Colapinto, som også sa at «jeg kommer definitivt til å være mye ⁠mer nervøs for kampen enn for løpet».

«I går hadde vi det veldig gøy, men vi led også mye. Men hvis du ikke lider litt, er du ikke argentiner», sa Colapinto fra Alpine. «Det var en av de kampene der man er skikkelig nervøs, men så feirer man masse. Så det ble en lang kveld, men veldig morsom.»

Andre førere som George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Arvid Lindblad, Oliver Bearman (britisk) og Esteban Ocon (fransk) trenger ikke å bekymre seg så mye, siden landene deres tapte i semifinalene...

Da Spania vant VM for første gang, vant Fernando Alonso løp med Ferrari

Spania vant sist FIFA-VM i 2010, året da Fernando Alonso ble nummer to i F1-mesterskapet med Ferrari, og tapte med fire poeng for Sebastian Vettel. I år ligger Fernando Alonso på 18. plass i mesterskapet, med bare ett poeng, som også er det eneste poenget laget hans, Aston Martin, har vunnet. Laget klarer seg enda dårligere enn i fjor med en upålitelig bil og en «farlig» Honda-motor, som noen ganger hindrer dem i å fullføre løpene.

44-årige Alonso er den eldste F1-føreren på startfeltet, og dette kan være hans siste måneder i sporten – noe som tyder på at han kan trekke seg tilbake enten i år eller neste sesong.