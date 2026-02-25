Final Fantasy XIVs eget band skal opptre på Download Festival i juni

HQ

Hvis du planlegger å dra til Download Festival på Donington Park i Storbritannia i juni, er det ett band du ikke vil gå glipp av.

For første gang noensinne vil Final Fantasy XIVs eget band, kjent som The Primals, opptre utenfor Asia eller dedikerte Fan Festival-arrangementer for det langvarige spillet. Jepp, bandet vil ta til Dogtooth Stage på rock- og metallfestivalen for å fremføre mange av sine mest ikoniske verk fra Final Fantasy XIV til de fremmøtte fansen.

Bandets opptreden er planlagt til fredag 12. juni, og den eksakte settlisten med sanger som de har tenkt å fremføre er ennå ikke avslørt. Men hvis du ønsker å delta og se bandet opptre live, kan du sikre deg en billett til Download Festival i dag ved å gå over her.

Dette er en annonse:

Er det noen spesiell låt du har lyst til å se The Primals fremføre live?