First Stand 2026: Alle de seks bekreftede lagene så langt
Nå venter vi bare på å høre om LPL-representantene på arrangementet.
Den siste helgen var en travel helg for konkurransedyktig League of Legends, da mange regionale ligaer pakket inn sesongens første turneringer. For dette formål kjenner vi LEC Versus-mesteren, LCS Lock-In-vinneren, LCK Cup-mesteren, og likeledes flertallet av lagene som har kvalifisert seg til First Stand 2026-arrangementet.
Når vi snakker om dette, er alt som er igjen for turneringen å finne de to LPL-troppene som vil være til stede (to på grunn av tidligere suksess fra regionen på en internasjonal scene), ettersom LPL Split 1 ikke avsluttes før 8. mars. Når dette skjer, vil vi vite de bekreftede åtte First Stand-troppene og like snart etter braketten for turneringen som begynner 16. mars.
Når det gjelder hvem som har kvalifisert seg så langt, er dette lagene som har stemplet billetten :
- G2 Esports - LEC Versus
- Lyon - LCS Lock-In
- Gen.G Esports - LCK Cup
- FearX - LCK Cup
- Loud - CBLOL Cup
- Hemmelige hvaler - LCP Split 1
Tror du noen av de bekreftede lagene vil gå hele veien på First Stand 2026?