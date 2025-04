Flere Galtvort-ansatte har fått roller i HBOs Harry Potter

HQ

Ryktene og nyhetene om rollebesetningen til HBOs Harry Potter -serie har sivet ut jevnt og trutt. Etter at vi fikk vite at John Lithgow skulle overta rollen som Galtvort-rektor Albus Humlesnurr, Nick Frost som viltvokter Rubeus Gygrid og Paapa Essiedu som eliksirprofessor Severus Snape, har vi nå også fått vite hvem som skal spille tre andre Galtvort-ansatte.

Ifølge The Hollywood Reporter vil Janet McTeer bli den neste Minerva McGonagall, rollen som sist ble holdt av Dame Maggie Smith. Vaktmester Argus Filch (tidligere David Bradley) vil nå være Paul Whitehouse sitt ansvar, og Defence Against the Dark Arts professor Quirinus Quirrell (tidligere Ian Hart) vil bli håndtert av Luke Thallon.

Med disse kjernekarakterene på plass er det bare en håndfull ansatte igjen å bestemme seg for (for eksempel Charms professor Filius Flitwick, Herbology professor Pomona Sprout og flygelærer Rolanda Hooch), før all oppmerksomhet rettes mot elevene og de unge skuespillerne som skal spille de ulike rollene i det neste tiåret eller så.