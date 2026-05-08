Flere tegn peker mot en Definitive Edition av Sonic Frontiers

Sist vi hørte noe om salget av Sonic Frontiers var for et år siden, da Sega kunngjorde i en kvartalsrapport at pinnsvinets eventyr hadde solgt i nesten fem millioner eksemplarer. Med slike tall og gjennomgående positive anmeldelser kan man mistenke at vi ikke har sett det siste av serien, og faktisk har innsidere (inkludert den ofte pålitelige Daniel Richtman) hevdet at Sonic Team for tiden jobber med en oppfølger.

Imidlertid har ingen slik kunngjøring blitt gjort ennå, men i mars bemerket vi at Sonic Frontiers: Definitive Edition hadde fått aldersgrense i Sør-Korea, selv om noe slikt produkt ikke hadde blitt presentert ennå. Nå er det ytterligere tegn på at en Definitive Edition av spillet faktisk er på vei, da en X-bruker (via My Nintendo News) oppdaget at Sega nettopp har oppdatert spillets beskrivelse på Steam og også senket prisen permanent. Dette følger nøyaktig samme mønster som Sonic Mania og Sonic Origins fulgte før de fikk oppdaterte utgaver.

Sonic fyller 35 år i 2026, og Sega forventes å ha noen overraskelser i vente. En Definitive Edition av Sonic Frontiers ser ut til å være en av dem, men vi krysser fortsatt fingrene for kunngjøringen av noe helt nytt, som en oppfølger.