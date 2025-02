Flere WWE-stjerner forventes å dukke opp i TV og film

HQ

I takt med at WWE fortsetter sin tilbakevending til mainstream-popularitet, ønsker wrestlerne å utvide porteføljen sin, og mange ser et potensial for crossover til film og TV ved å signere med Paradigm Talent Agency.

Den siste stjernen som har gjort dette er WWEs Alexa Bliss, som gjorde comeback under Royal Rumble nylig etter to års pause fra wrestling. Som Deadline rapporterer, slutter Bliss seg til CM Punk, Liv Morgan, Drew McIntyre, Damien Priest, Tiffany Stratton og flere.

Bliss har dukket opp i noen TV-programmer, som Carpool Karaoke og The Masked Singer. For tiden gir hun stemme til Obiguro i Netflix-anime-serien Sakamoto Days, som hadde premiere på den globale topp 10-listen. Ettersom hennes popularitet viste seg under Royal Rumble og på sosiale medier, sammen med en rekke andre WWE-stjerner, ser det ut til at vi kan få en ny tilstrømning av wrestlere i Hollywood, i likhet med Dave Bautista, John Cena og selvfølgelig The Rock.

