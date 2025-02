Forrige ukes fysiske salg i Storbritannia viser en sterk debut for Civilization VII... På Nintendo Switch?

HQ

Civlization VII har hatt en noe ujevn tidlig lansering, med tilbakemeldinger fra spillerne som oppmuntret Firaxis til raskt å fikse eller bytte til noen av de nye systemene som ble introdusert for å engasjere det mer dedikerte publikummet på nytt. Men bortsett fra det, blir spillet godt mottatt av spillere og markedet generelt, til tross for at det er "nisje", Civilization VII har plassert seg på andreplass på forrige ukes liste over bestselgende spill i Storbritannia.

Det ble bare slått av EA Sports FC 25 (ingen overraskelse der), og plasserte seg også rett foran Kingdom Come: Deliverance II, som nettopp har blitt bekreftet å ha nådd to millioner eksemplarer på mindre enn to uker i salg. Mer overraskende var det at den nest bestselgende fysiske versjonen av spillet var Nintendo Switch, med 27 % av totalen, ifølge GfK-data levert av Nintendo Life.

I tillegg selger Switch-versjonen av Civilization VII mer enn det samlede salget av PC- og Xbox Series-versjonene. Selv om det teknisk sett er begrensninger, holder Nintendos hybridversjon ganske bra i ytelse, men det er sant at hvis du prøver å spille i håndholdt modus, blir menyene og presisjonen med kontrollene når du flytter enheter eller mengder av ressurser et ork. Den installerte maskinvarebasen har fungert mye mer i favør av denne utgaven enn Xbox-serien, som vi også har lært at solgte mindre enn 300 000 konsoller i hele 2024 i Europa.

Har du prøvd Civilization VII? Hva synes du om den sterke lanseringen i Storbritannia og på Switch-versjonen?