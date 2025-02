Kingdom Come: Deliverance II er nå solgt i to millioner eksemplarer

HQ

Vi måtte vente mindre enn 24 timer før vi fikk vite at Kingdom Come: Deliverance II hadde solgt for en million, en enorm bragd som antydet at vi ville snakke om flere salgsmilepæler veldig, veldig snart. Selv om vi ikke har måttet vente så mye lenger, kan man hevde at det har tatt lengre tid enn forventet å passere to millioner solgte eksemplarer, ettersom spillet nesten to uker etter utgivelsen har nådd milepælen.

Dette ble bekreftet i et innlegg på X, som du kan se nedenfor.

Nylig så vi også at suksessen til Kingdom Come: Deliverance II har hatt en positiv effekt på det ofte kriserammede forlaget Embracer, som ser ut til å være i ferd med å gjenvinne selvtilliten en smule.

Hvis du ennå ikke har spilt middelalderrollespillet, kan du lese anmeldelsen vår her eller se videoanmeldelsen vår nedenfor.