Forvent å høre mer fra Dragon Quest XII: The Flames of Fate innen utgangen av mai

Til tross for at Dragon Quest XII: The Flames of Fate ble annonsert for mange år siden, har lite substans om spillet blitt delt i årene siden. Vi har rutinemessig dekket alle oppdateringer om spillet, inkludert i mai i fjor, da vi snakket med Dragon Quest-skaperen Yuji Horii på Comicon Napoli og fikk vite at han fortsatt jobber hardt med prosjektet og at det kan være kompatibelt med Nintendo Switch 2. Men fortsatt har ingenting offisielt kommet fra Square Enix.

Kanskje dette snart vil endre seg, for i et intervju med KosoKoso (oversatt av Gematsu) har Horii sagt at det vil bli en livestream i slutten av mai, og at det vil være der det neste spillet dukker opp igjen.

"Vi skal gjøre en livestream 27. mai. Jeg tror vi vil være i stand til å komme med en kunngjøring om det neste spillet." Horii bemerket deretter at Square Enix tilsynelatende vil "ha forskjellige andre ting" å vise frem i strømmen "i tillegg til det neste spillet."

Mens vi venter på offisiell informasjon fra Square Enix på denne fronten, er det verdt å merke seg at vi forventer "mange kunngjøringer" for å feire seriens 40-årsjubileum, og Dragon Quest ble nylig ansett som en hall of famer.