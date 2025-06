Gale Moxxi stjeler showet i Borderlands 4 story trailer

HQ

Den siste tiden har vi snakket mye om Borderlands 4. Enten dette er i en dedikert forhåndsvisning, et langt intervju med Gearbox-utviklere, diskuterer prisingen av spillet, støtten etter lanseringen og mer. Nå kan vi fortsette dette ved å rette oppmerksomheten mot spillets historietrailer, som introduserer oss til de nye skurkene og ser showet stjålet av en samling tilbakevendende ansikter, som fanfavoritten Mad Moxxi.

Traileren tar oss med dypt inn i Kairos for å se hvordan Timekeeper bruker et primitivt apparat kalt Bolt for å holde øye med befolkningen, noe den nye gruppen Vault Hunters må forholde seg til etter å ha blitt tatt til fange i begynnelsen av spillet. Herfra slippes vi løs i verden for å bekjempe fiender og sjefer og samle alle slags fantastiske bytter, samtidig som vi møter kjente ansikter som Zane, Amara og Claptrap.

Traileren gir selvfølgelig også en utmerket forsmak på handlingen, og viser frem de nye heltene, krigføring med kjøretøy, utvidet bevegelse og mer. Ta en titt nedenfor, før Borderlands 4 kommer på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 12. september, og Switch 2 en gang etter det.