Gamecube-spill som må legges til i Nintendo Switch Online + Expansion Pack

HQ

Switch 2 har vært ute i noen uker nå, og mange av oss har kunnet teste ut muligheten til å spille Gamecube på den, komplett med muligheten til å bruke den originale kontrolleren og også se den originale oppstartssekvensen med sine forskjellige lydeffekter.

Utvalget så langt er ikke akkurat stort, men inkluderer The Legend of Zelda: Wind Waker, Soulcalibur II, og F-Zero GX - hvorav det midterste er en Bandai Namco-tittel og sistnevnte ble utviklet av Sega. Dette gjør det klart at ikke bare Nintendo-spill vil bli lansert på tjenesten, og det åpner opp for mange muligheter når det gjelder bakoverkompatibilitet.

Og dette er noe jeg virkelig håper Nintendo vil fokusere på i fremtiden, for Gamecube er, med unntak av Wii U, den største konsollfloppen Nintendo har hatt, og det kan bare beskrives som vanvittig ufortjent. Selv om Nintendo gjorde det vanskelig for seg selv med små disker og en merkelig kontroller, var det en utrolig fin maskinvare som i sine beste stunder bød på grafikk som selv Xbox (det ledende formatet på den tiden fra et ytelsesperspektiv) hadde vanskelig for å matche.

Men det ble en flopp, og mange har gått glipp av spillene som et resultat av dette, og jeg tror det nå er på tide med et kulturskifte der Nintendo og deres partnere bør tilby det beste formatet har å gi til Switch 2. Og vær oppmerksom på at dette er utgangspunktet, spillene skal være morsomme å spille i dag og faktisk fortjene å bli lagt til. Etter nyinnspillingen av Resident Evil 4 er det for eksempel mindre grunn til å inkludere originalen her, og derfor er den ikke med, mens et spill som Killer7 dessverre har eldet veldig dårlig og derfor også mangler.

Dette er en annonse:

Dette er altså ikke en liste over Gamecubes beste spill, men tolv spill som bør utgis for Switch 2 bakoverkompatibilitet fordi de er spill som folk trenger å få sjansen til å oppleve i all sin glans.

1. Eternal Darkness: Sanity's Requiem

Sjanger: Skrekk / Utvikler: Silicon Knights / Utgiver: Nintendo / År: 2002

Eternal Darkness: Sanity's Requiem var nesten mer enn bare et spill, men også noe av et fenomen som fullstendig forandret hva et spill kunne være. Eventyret har unektelig blitt eldre, men det holder fortsatt, og å gjøre Silicon Knights' kultklassiker bakoverkompatibel med Switch 2 ville være å bevare et unikt stykke spillhistorie som ville gi både nye og gamle spillere muligheten til å møte mørket igjen.

Dette er en annonse:

2. Fire Emblem: Path of Radiance

Sjanger: Strategi / Utvikler: Intelligent Systems / Utgiver: Nintendo / År: 2005

Fire Emblem -serien har alltid vært god, men et av de beste spillene er Path of Radiance, der fanfavoritten Ike gjorde sin store debut. Spillet er perfekt tilpasset Switch 2, og bare tanken på å kunne ligge på en strand eller traske av gårde på en bussreise med dette i hendene får oss til å sikle.

3. Metal Gear Solid: The Twin Snakes

Sjanger: Action / Utvikler: Silicon Knights, Konami / Utgiver: Konami / År: 2004

Det er lett å glemme hvor viktig Silicon Knights var i Gamecube-tiden, og i tillegg til Eternal Darkness: Sanity's Requiem leverte de også en vestlig nyinnspilling av Hideo Kojimas japanske mesterverk Metal Gear Solid, med undertittelen The Twin Snakes. Å la denne one-offen samle støv i arkivhyllen ville være en ren pliktforsømmelse, og vi vil gjerne nok en gang krype på huk under pappesker, presse ryggen mot kalde hangarvegger, høre Psychomantis utbryte "Now let me read your mind..." og se "!" dukke opp på den speilblanke Switch 2 -skjermen.

4. Resident Evil (nyinnspilling)

Sjanger: Skrekk / Utvikler: Capcom Production Studio 4 / Utgiver: Capcom / År: 2002

I 2002 ble Spencer Mansion forvandlet fra blokkert nostalgi til et mer høyoppløst og langt mer stilfullt mareritt, da Capcom brukte ny teknologi til å gjenfortelle skrekkhistorien i en oppdatert versjon. Mens del to til fire fikk påkostede nyinnspillinger, er dette Gamecube-spillet den eneste nye versjonen av originalen, og det står seg faktisk fortsatt i dag med den perfekte blandingen av klaustrofobi, pikselperfeksjon og iskald panikk.

5. Skies of Arcadia Legends

Sjanger: Rollespill / Utvikler: Overworks / Utgiver: Sega / År: 2003

Skies of Arcadia står som et av de beste spillene til Dreamcast og viste med all tydelighet hvilken magi Sega var i stand til med kniven på strupen. Da Sega la ned sin egen konsollproduksjon, ga de tittelen en sjanse på Gamecube under navnet Skies of Arcadia Legends, og ga et nytt publikum muligheten til å bli med den gode piraten Vyse i hans kamp mot Valuan Empire. I motsetning til så mange andre serier fra denne epoken er det helt blottet for emo, og er et tvers igjennom positivt og oppløftende eventyr med karakterer som er lette å like og et manus som fortsatt kan verdsettes i dag.

6. Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader

Sjanger: Action / Utvikler: Factor 5 / Utgiver: LucasArts / År: 2001

Under George Lucas kom det i utgangspunktet ingen filmer og TV-serier om Star Wars, men spillene var svært gode og mange. Under Disney-æraen har det paradoksalt nok vært motsatt med mange filmer og TV-serier, men få og ofte middelmådige spill. Det hadde vært deilig å bare kunne lene seg tilbake og nyte lyden av Tie Fighters som suser forbi, laserkanoner som dundrer og hektiske romkamper. Rogue Leader var ikke bare teknisk magi da det ble utgitt, det var drømmen om å faktisk sitte i cockpiten på en X-Wing. Og gjett hva? Den drømmen har knapt blitt eldre i det hele tatt.

7. Super Mario Sunshine

Sjanger: Plattform / Utvikler: Nintendo EAD / Utgiver: Nintendo / År: 2002

Dette er utvilsomt et av Marios svakeste eventyr. Men ... det sier ikke så mye, for en Mario på gyngende grunn er fortsatt bedre enn stort sett alle konkurrentene. I dag vet vi at Sunshine ikke er noe som Super Mario 64, Galaxy, 3D World, eller Odyssey - men det er fortsatt fornøyelig, og uten forventninger venter et annerledes og koselig plattformspill som dessverre er veldig mye glemt.

8. The Simpsons: Hit & Run

Sjanger: Action / Utvikler: Radical Entertainment / Utgiver: Vivendi Universal Games / År: 2003

Dette er ikke bare det beste The Simpsons -spillet (hva skjedde forresten med dem, når kom det sist et bra spill med den gule familien?), men et av de beste lisensierte spillene noensinne. Radical Entertainment leverte en veritabel GTA-utfordrer med mer fan-service enn noen med rimelighet kunne trenge, og som var så direkte underholdende at folk fortsatt snakker om det og spiller det i dag. Og flere ville gjort det hvis de fikk sjansen til Switch 2.

9. Viewtiful Joe

Sjanger: Action / Utvikler: Clover Studio / Utgiver: Capcom / År: 2003

I en tid der PlayStation 2 ble tidenes mest solgte konsoll, valgte Capcom å satse tungt på først Dreamcast og deretter Gamecube. Sistnevnte resulterte i Capcom Five, en samling av fem spill, inkludert Resident Evil 4 og Killer7. Det eneste som passer inn på denne listen er imidlertid Viewtiful Joe, som var en fargerik kaskade av vanvittig action og kule slowmotion-triks. Det var som å gå rett inn i en tegnefilm der hvert eneste angrep føltes som en hyllest til old school-tegneserier. Dette har knapt blitt eldre i det hele tatt, og Viewtiful Joe vil sjarmere selv dagens spillere - forutsatt at de får sjansen til å spille det. Få det til å skje, Capcom og Nintendo.

10. Virtua Striker 2002

Sjanger: Sport / Utvikler: Amusement Vision / Utgiver: Sega / År: 2002

Virtua Striker 2002 var datidens høydepunkt innen arkadefotball, og var langt fra å levere superstrategisk, langsom og realistisk fotball. Det var snarere et rent adrenalinkick i beste Sega-ånd, som til og med fikk folk som meg - som egentlig ikke liker sport eller sportsspill - til å spille kamp etter kamp fordi det var så genuint morsomt og actionfylt. Switch 2 kunne definitivt trengt flere sportsgrener, og Virtua Striker har et tomrom å fylle, om ikke annet for å minne alle på at man virkelig ikke trenger simulering, lisenser eller ekte spillere for å ha det gøy.

11. WarioWare, Inc: Mega Party Games!

Sjanger: Party / Utvikler: Intelligent Systems / Utgiver: Nintendo / År: 2004

Dette er spillet som gjorde at jeg fortsatt har Gamecube lett tilgjengelig. Det er det desidert beste spillet i serien og grunnen til at så mange fortsatt elsker det. Det er ultraintuitivt og byr på fem sekunders minispill i et maskingeværtempo. Det er også et spill som kan spilles av 16 personer ved å kaste en kontroller mellom dem, og fordi grenene er så korte, er ventetiden minimal når spiller etter spiller blir eliminert. Et absolutt mesterverk som alltid bringer latteren frem.

12. Wave Race: Blue Storm

Sjanger: Racing / Utvikler: Nintendo Software Technology / Utgiver: Nintendo / År: 2001

Her i redaksjonen anser vi Nintendo 64-originalen som et av de beste spillene til konsollen. Det samme gjelder kanskje ikke Wave Race: Blue Storm, men det forhindrer ikke at det kanskje er tidenes mest sommerlige spill (i konkurranse med det nevnte Super Mario Sunshine) med sitt forlokkende blå hav, palmer, solskinnsvær og vidstrakte strender. At det i tillegg er veldig morsomt å spille og støtter flerspiller for opptil fire personer på delt skjerm, gjør ikke saken verre. Wave Race: Blue Storm er helt unikt og ville vært et fantastisk spill å kunne gjenoppleve via bakoverkompatibilitet nå som Nintendo ser ut til å ha bestemt seg for at det ikke er en serie som vil leve videre.