Gel Blaster avduker ny Halo Plasma Blaster
Det er det nærmeste vi kommer et ekte Elite-våpen (i hvert fall et som ikke vil få oss arrestert).
Gel Blaster og Halo har gått sammen om en ny blaster modellert etter Covenant Plasma Rifle. Plasmageværet, som for det meste brukes av Covenant-infanteri og hovedsakelig tilskrives Elites, er et av de mest berømte utenomjordiske våpnene fra Halo-serien, og nå kan du få din egen, mye mindre dødelige versjon.
Til en pris av $ 119.95 (vanligvis $ 149.95) på Gel Blasters butikk, Halo Type-25 Plasma Blaster X kommer med et helautomatisk design, modellert i stil med det berømte Covenant-våpenet. Den kan skyte Gellets (gelkuler) opp til 160 fot, og kan holde opptil 600 av dem på en gang.
LED-lys gir blasteren en mer autentisk følelse, og den raske USB-ladingen holder deg i gang helt til du uunngåelig går tom for Gellets. Gellets er en mellomting mellom en paintball og en Nerf-kule, og er ment å svi litt, så ikke prøv å stoppe en invasjon av romvesener med dem. Men hvis du har venner som allerede er klare for å spille litt pew-pew med deg, kan du sjekke ut Halo Gel Blaster her.