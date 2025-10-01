Ghost of Yotei Guide: Viktige tips før du begynner å utforske Ezo

HQ

Mange av dere vil begynne reisen i Sucker Punchs actioneventyroppfølger, Ghost of Yotei fra nå av, og hvis det er deg, har vi noen praktiske tips som er verdt å huske på.

Ghost of Yotei er et ganske enkelt spill å forstå og følge, men det er noen ting som er verdt å merke seg hvis du vil gjøre eventyret ditt enda enklere. Her er åtte tips som hjelper deg å vite hvor du står når du starter Atsus historie.

Vanskelighetsgrad er et valg, ikke en nødvendighet

I mange spill er noen av de vanskeligere Achievements eller Trophies knyttet til spillets vanskelighetsgrad, men ikke Ghost of Yotei. Hvis du er en Platinum Trophy hunter, vil du bli glad for å vite at det ikke er noen belønning for hvilken vanskelighetsgrad du fullfører spillet på, men at dette utelukkende er et valg som spillerne kan ta for den typen utfordring de ønsker.

Det er også verdt å merke seg at de grafiske modusene ikke er knyttet til Trophies heller, noe som betyr at Kurosawa Mode, Miike Mode og Watanabe Mode også kun er spillerens valg og ikke noe mer.

I hovedsak kan du spille på din måte og høste belønningen uansett.

Ta deg av Oni før du tar deg av Kitsune

Når du vandrer rundt på Ezo, vil du høre rykter om hvor du kan finne de forskjellige medlemmene av Yotei Six, og selv om du kanskje tror at det betyr en naturlig progresjon mellom de fem kjerneregionene, er det en riktig måte å gjøre dette på. Du kan gå rett til Tokachi Range etter at du har krysset av Yotei Grasslands, men vi vil absolutt anbefale at du drar til Ishikari Plain før du beveger deg langt nordover til Teshio Ridge. Hvorfor? Fordi våpenet du låser opp på Ishikari Plain, Yari -spydet, er svært nyttig når det gjelder å bekjempe fiender som bruker kusarigama, og dem er det mange av (inkludert sjefen) på Teshio Ridge. Så gjør deg selv en tjeneste og beseire Oni før du møter Kitsune.

Bruk arsenalet ditt slik det er ment

I motsetning til Ghost of Tsushima og dets kampsystem, dreier Ghost of Yotei seg om ulike våpen som brukes på en stein, saks, papir-lignende måte mot fiender. Hvert våpen er designet for å slå en annen fiende (med unntak av katanaen), og selv om det kan virke litt unaturlig å hele tiden ta av og på ulike verktøy, er det avgjørende for kampsystemet.

Hva er hvert våpen designet for å slå, spør du? Se nedenfor :



Wolf Blade - Altmuligmann, best brukt mot andre katana-svingende fiender



Dual Katanas - Perfekt for å skjære opp fiender som bruker spyd/Yari



Yari - Ideell for å overvinne smarte kusarigama-brukere



Kusarigama - For å knuse skjold og deretter kutte ned de lamslåtte fiendene



Odachi - Et massivt våpen som er perfekt til å hugge ned store, brutale fiender



Når det gjelder resten av våpnene, står du mer fritt til å bruke dem som du vil, spesielt forbruksvarer som kunai og metsubushi.

For å mestre kamp, bruk Bounty Master-rustningen

På Yotei Grasslands er en av de første store dusørene du kan jakte på Smiling Kabuto, en villmann som befinner seg i en hule nordvest i regionen. Når du har drept ham, kan du ta rustningen hans til din egen, noe som er verdt å gjøre fordi du da kan høste fordelene av den.

Det høres kanskje risikabelt ut, men i Ghost of Yotei er det svært lite å tjene på å la være å parere og slå mot bedøvede fiender. Kampsystemet er nesten bygget opp rundt pareringsmekanikken, så hvorfor ikke fjerne vanlige pareringer og gjøre det enkelt å få til perfekte pareringer og perfekte unnvikelser og slå til når motstanderen minst venter det? Det er derfor Bounty Master -rustningen er så nyttig, fordi den deaktiverer grunnleggende parader til fordel for å gjøre perfekte bevegelser enklere, noe du vil sette stor pris på hvis du mestrer mekanikken.

Og det er verdt å merke seg at hvor mye lettere pareringene blir, er knyttet til hvor mye du har oppgradert rustningen, så samle ressurser og bruk dem på å gjøre Bounty Master -utstyret så bra som det kan bli.

Oppgrader Onryo-ferdighetene dine først

Oppgrader det du virkelig vil ha, det er til syvende og sist din Atsu. Men hvis du vil dra nytte av ferdigheter du faktisk vil bruke i aksjon, er det best å få tak i alle oppgraderingene på Onryo -linjen før du ser andre steder, da dette effektivt er basisferdigheter som vil gjøre de generiske tingene som Atsu gjør enda bedre.

De er ikke nye våpenferdigheter eller teft å vise i kamp, de er grunnleggende ting som gjør Atsu mindre vanskelig å mestre, det være seg å avvæpne en fiende som forsøker å avvæpne deg, multiassassinasjoner, perfekt unnvikelse og rulling etter å ha falt fra en høyde, og så videre. Nyttige ferdigheter over hele linjen.

Utstyr sjarmen Bountiful Harvest så snart du finner den

Ressurser kan være vanskelig å håndtere, så gjør det enklere for deg selv ved å samle inn mer hver gang du samler inn noe. Det er det Charm of Bountiful Harvest gjør. Den gjør det slik at når du samler planter, tre eller blomster, samler du faktisk en eller to ekstra samtidig, noe som betyr at i stedet for å rutinemessig få to av tre per innhøsting, vil du nå få tre til fem. Det kan virke lite, men det utgjør en stor sum, og med tiden vil du aldri mangle denne typen ressurser.

Hvis det bare fantes en lignende sjarm for penger...

Mord og gambling er de beste måtene å tjene penger på

Å være en vandrer er et hardt liv, og Atsu er ikke vant til det bofaste livets bekvemmeligheter. Det betyr at en sunn bankkonto heller ikke er noe Atsu vanligvis kan skryte av, og hvis du er ute etter litt penger til å oppgradere et våpen eller en rustning, må du ty til din moralsk grå livsstil.

Dusører er en fin måte å tjene penger på, men de kan være litt tidkrevende, og de er en engangsforeteelse, for når du først har skåret over strupen på et mål, er det ikke noe å skylle og gjenta. Gå inn i gambling. Her er det mer penger på spill, for du kan tape penger ved å spille Zeni Hajiki, men du kan også tjene mye penger, og i motsetning til Gwent eller Queen's Blood, der du kan bli slått av tilfeldigheter, handler det her om ferdigheter - og det er også ganske enkelt å forstå.

For å få et lynkurs i Zeni Hajiki er alt du trenger å vite at du må kaste mynter over et bord og inn i andre mynter. Treffer du én mynt med mynten din, får du et poeng. Hvis du bommer på en mynt, treffer mer enn én mynt eller skyter en mynt av bordet, mister du et poeng og gir en tur til motstanderen. Den første som får seks poeng, vinner, og hvis du er flink og smart, kan du slå motstanderne dine på et minutt eller to uten å gi dem en sjanse til å spille. Tenk på alle de hardt opptjente pengene!

Dette er bare noen få tips som er verdt å huske på når du begynner å spille Ghost of Yotei. Hvis du vil vite mer om spillet, kan du følge med på flere guider, for eksempel om hvor du finner hver enkelt rustning og hvert av de ferdige regionkartene.