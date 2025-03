God of War 20-årsjubileum feires med ny stor vinylsamling

HQ

Selv om vi kanskje ikke har en ny spillannonsering å feire, etterlater ikke God of War's 20-årsjubileum fansen uten noe å glede seg over. I stedet har de fått en massiv samling vinyler som feirer den legendariske musikken fra serien.

Med 150 spor kommer God of War 20th Anniversary Collection med en fargevariant og et omslag i begrenset opplag, sammen med musikk fra både den originale trilogien av God of War -spill og den nyere Norse-sagaen, i tillegg til noen utdrag fra andre spill og verk.

Hele jubileumskolleksjonen vil koste £250, men du kan kjøpe musikken fra de tre første spillene hver for seg, til £36 per stykk. Forhåndsbestillinger er tilgjengelige nå, og forsendelsen forventes å finne sted rundt oktober, hvis du ønsker å sikre deg en av disse boksene.

