God of War vs. God of War: Ragnarök - Hva må forbedres?

Du ser på Annonser

I dag fyller altså God of War tre år, men det føles sannelig ikke slik ut. Spillet endte opp med å overgå mine allerede store forhåpninger, og har blitt ett av mine favorittspill. Det finnes likevel ingen perfekte spill, noe som også gjelder Santa Monica sitt fantastiske verk. Jeg tenker derfor det er greit å tenke litt høyt om hva som må bli bedre i oppfølgeren vi foreløpig kaller God of War: Ragnarök. Her er mine punkter.

Mer variasjon

"Draugr!" Det er noe du får høre Atreus rope veldig ofte i God of War. Kanskje ikke så rart siden drauger selvsagt er langt vanligere i norrøn mytologi enn kjemper, drager og lignende. Jeg håper uansett at Ragnarök byr på litt mer variasjon hva fiender angår. Å for eksempel møte på troll som enten fokuserer på flammer, gift eller is, men ellers har de samme angrepene blir monotont i lengden. Ønsket fra utviklerne var blant annet å ikke overvelde spillere med mindre erfaring ved å overlasse dem med ulike angrep å se opp for og ikke skape enda mer arbeid ved å animere disse. Forståelig, og utvalget av fiender og kombinasjoner av dem var bedre enn jeg fryktet. Personlig ønsker jeg likevel at oppfølgeren introduserer en del andre skapninger å kjempe mot.

Åpne områder

Det er ingen hemmelighet at undertegnede er glad i såkalte "open world"-spill som lar oss utforske store områder slik vi vil. Selv om God of War er stort og har en god del sideoppdrag og hemmeligheter er de fleste områder ganske lette å finne siden spillets lineære struktur nærmest fører deg på relativt trange stier. Ved å åpne opp områdene litt mer og fjerne noen av de usynlige veggene kunne det blitt ekstra deilig å finne nye steder og skatter. Noe av finpussen vil mest sannsynlig måtte ofres for dette, men jeg kunne godt levd med at enkelte kroker ikke var fylt med nydelige detaljer om muligheten til å utforske litt mer var til stede. Det trenger ikke å bli helt Assassin's Creed eller The Legend of Zelda: Breath of the Wild heller. Bare ta litt inspirasjon fra The Last of Us: Part II eller Tomb Raider. Et lite dryss ekstra frihet hadde vært deilig, og gjort funn av skjulte sideoppdrag, kister eller interessante detaljer ekstra spesielle.

Bedre menyer

Da ville det nok blitt lettere å designe et kart som fungerer langt bedre også. Et par ganger begynte jeg å gå feil vei i God of War siden kartet er såpass udetaljert, noe som blir kjedelig i lengden. La meg gå nærmere inn på detaljer, markere steder å dra tilbake til og få en klarere indikasjon på hvor hovedveiene er i alle fall. Kartet i originalen er genialt hva innlevelse angår, så de trenger ikke å følge i The Division eller Control sine fotspor med veldig kunstige kart, men tydeligere informasjon er ønskelig.

Bedre menyer gjelder også selve brukerinformasjonen på skjermen når man spiller. Til å være et spill som fokuserer på innlevelse er helsemåleren og slik bittelitt forstyrrende. Ved å reflektere hvor skadet Kratos er eller hvor lang tid det er igjen før du kan bruke egenskaper med hvordan han beveger seg eller lyddesign ville innlevelsen kunne blitt total.

Mer unikt loot-system

Gode menyer er ofte noe spill hvor man stadig finner nytt utstyr sliter med. God of War er ikke det verste i klassen, men jeg skulle gjerne sett at det ble lettere å sammenligne ting med hverandre. Det viktigste er uansett å gjøre selve loot-systemet mer spennende.

Med noen nydelig utformede rustninger og detaljer på våpen er God of War allerede ganske bra på dette området, så her snakker vi bare småtteri. Ved å i hovedsak gi oss nytt utstyr ved å gjøre utfordrende ting eller finne skjulte gjenstander blir det som regel mer spennende. Bland inn noen ekstra spesielle runer og magiske steiner som modifiserer våpen og rustninger i enda større grad i tillegg, så får enda flere lyst til å utforske hvert eneste gresstrå i verdenen.

Som du skjønner er det altså ikke mye jeg synes kan gjøres nevneverdig bedre i God of War: Ragnarök, men som kommentarfeltet i anmeldelsen min og forum verden over viser er det delte meninger om dette. Hva mener du det kommende spillet må endre?